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Viento feroz, llovizna y alerta naranja: el clima adverso que condiciona la previa de Atlético Tucumán ante Aldosivi

El temporal obligó a suspender las clases y actividades en la ciudad balnearia. En el José María Minella, la lluvia y las fuertes ráfagas dejaron un campo de juego rápido y un escenario difícil para el partido.

Viento feroz, llovizna y alerta naranja: el clima adverso que condiciona la previa de Atlético Tucumán ante Aldosivi
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

DESDE MAR DEL PLATA (Enviado especial).- A pocos minutos del inicio del partido entre Atlético Tucumán y Aldosivi, el mal clima domina la tarde en la costa atlántica. La ciudad soporta un temporal con 11 °C, humedad cercana al 70%, llovizna persistente y ráfagas del sudoeste de 51 km/h. En el estadio José María Minella el campo está empapado y la pelota corre muy rápido, así que los pases largos y los remates de media distancia van a exigir cálculo desde el arranque.

La Municipalidad decretó el alerta naranja por el viento y suspendió las clases en los turnos tarde y vespertino, en todos los niveles, además de las actividades terciarias, universitarias y deportivas del distrito. Mientras gran parte de la ciudad se resguarda, el "Decano" sale a la cancha con este tiempo en busca de un resultado que lo afiance entre los ocho primeros de la Zona B del Torneo Clausura.

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