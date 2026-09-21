Viento feroz, llovizna y alerta naranja: el clima adverso que condiciona la previa de Atlético Tucumán ante Aldosivi

La Municipalidad decretó el alerta naranja por el viento y suspendió las clases en los turnos tarde y vespertino, en todos los niveles, además de las actividades terciarias, universitarias y deportivas del distrito. Mientras gran parte de la ciudad se resguarda, el "Decano" sale a la cancha con este tiempo en busca de un resultado que lo afiance entre los ocho primeros de la Zona B del Torneo Clausura.