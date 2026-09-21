Un presente que preocupa a San Martín: los hinchas cuestionan al plantel, al DT y a la dirigencia

Ramiro Jerez, de 19 años, mantiene la fe pese a que el escenario exige ganar casi todo lo que queda. “Todavía se sigue pagando el plato de la final perdida. La gente ya no acompaña como antes, pero hay que estar de la mano y seguir para adelante”, dijo Jerez, que fue concreto al hablar sobre el Reducido. “No hay margen de error. Hay que ganar sí o sí y ojalá se pueda clasificar”, agregó el fanático, que también reparte responsabilidades. “Ya no se sabe si el problema son los jugadores o el entrenador. Pero la gente tiene que tirar para adelante porque esto es San Martín”.