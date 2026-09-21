El caso de la beba de 24 días que movilizó a la Policía en Tucumán: qué ocurrió y por qué terminó en la Maternidad
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán intervino el 20 de septiembre en una discusión de pareja en la capital para resguardar a una beba de 24 días, descartando un caso de abandono.
- Un familiar entregó la niña a un agente durante la pelea. Luego, la fuerza coordinó una ambulancia para llevarla a la Maternidad por falta de recursos de la madre.
- El caso desestimó versiones falsas de abandono y la fuerza policial ratificó que continuará asistiendo a la familia vulnerable ante futuras necesidades de traslado.
Una discusión de pareja en una plaza de esta capital terminó con una intervención policial que puso el foco en una beba de apenas 24 días. El episodio ocurrió el 20 de septiembre, alrededor de las 2.30, en la zona de avenida Bernabé Araoz al 1.800. Según explicó a LA GACETA Carlos Rodríguez, subdirector general de Prevención Ciudadana, la pequeña no había sido abandonada en el lugar: un familiar de la mujer que participaba de la discusión se acercó a un efectivo y le entregó a la niña.
El policía se encontraba en una cabina de vigilancia ubicada a unas cuadras cuando observó que se producía una pelea de pareja en el espacio público. Se acercó para intervenir y evitar que la situación pasara a mayores. Fue entonces cuando un familiar de la mujer le entregó a la beba y le explicó que era hija de la pareja.
“Era un bebé de aproximadamente 24 días de vida”, relató Rodríguez durante una entrevista con Conexión Play. Ante la situación, el efectivo dio aviso a sus superiores y se puso en marcha el protocolo correspondiente.
Luego de tomar contacto con la madre, la mujer confirmó que había mantenido una discusión con su pareja. El personal policial decidió trasladar a la beba al Hospital de Niños para que fuera examinada.
Los controles médicos
La niña fue llevada al centro de salud acompañada por su madre y por personal policial. Allí le realizaron los controles correspondientes y, según Rodríguez, los médicos determinaron que se encontraba en buen estado de salud.
Sin embargo, recomendaron que la beba fuera trasladada a la Maternidad para continuar con los estudios y controles médicos. La madre manifestó inicialmente que la llevaría al día siguiente.
En paralelo, el hombre involucrado en la discusión fue trasladado a la Dirección del Distrito Urbano para realizar las comunicaciones correspondientes con la Fiscalía Criminal N° 2. De acuerdo con lo informado por Rodríguez, desde la fiscalía no se dispuso ninguna medida en su contra.
La mujer tampoco quiso realizar una denuncia por lo ocurrido durante la discusión de pareja. “La invitamos a que, si tenía que realizar cualquier tipo de denuncia, se dirigiera a la dependencia más cercana”, explicó el funcionario policial.
La Policía volvió a buscar a la familia
Al día siguiente, la situación volvió a generar preocupación. Rodríguez contó que la directora del Hospital de Niños se comunicó con la Policía para informar que la beba no había sido trasladada a la Maternidad, tal como había sido indicado por los médicos.
Alrededor de las 21, efectivos del 911, de la Patrulla Motorizada, comenzaron a buscar a la familia en la zona de Bernabé Araoz al 1.600 y 1.800. Finalmente encontraron a la madre, quien explicó que no había podido trasladar a su hija porque no contaba con dinero para hacerlo.
Ante esa situación, la Policía coordinó el envío de una ambulancia con la directora del Hospital de Niños. La beba fue trasladada junto a su madre hasta el Instituto de Maternidad, donde quedó bajo atención médica para la realización de distintos estudios.
El gesto del efectivo policial
Durante la primera intervención, el personal policial también había asistido a la mujer debido a su situación económica. Rodríguez contó que, como la madre no tenía recursos para regresar a su domicilio, uno de los efectivos pagó de su bolsillo un vehículo particular para que pudiera trasladarse junto a la beba.
El funcionario destacó que se trataba de una familia de escasos recursos y remarcó que el personal policial permanecerá a disposición para colaborar con la madre ante futuras necesidades de traslado.
“Estamos para servir a la comunidad”, sostuvo Rodríguez, quien también recordó que ante una situación de emergencia la ciudadanía puede comunicarse con el 911 para solicitar intervención policial.
El caso, que inicialmente había circulado como el supuesto abandono de una beba en una plaza, quedó de esta manera aclarado por la propia Policía. La niña fue entregada a un efectivo durante una discusión de pareja y, posteriormente, recibió atención médica y fue trasladada a la Maternidad para continuar con sus controles.