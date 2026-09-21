El caso de la beba de 24 días que movilizó a la Policía en Tucumán: qué ocurrió y por qué terminó en la Maternidad

Una discusión de pareja en una plaza de esta capital terminó con una intervención policial que puso el foco en una beba de apenas 24 días. El episodio ocurrió el 20 de septiembre, alrededor de las 2.30, en la zona de avenida Bernabé Araoz al 1.800. Según explicó a LA GACETA Carlos Rodríguez, subdirector general de Prevención Ciudadana, la pequeña no había sido abandonada en el lugar: un familiar de la mujer que participaba de la discusión se acercó a un efectivo y le entregó a la niña.