En bicicleta y entre esculturas: así es el nuevo paseo del Parque 9 de Julio

El sol acompañó el estreno de una nueva manera de recorrer el Parque 9 de Julio. Unos 40 vecinos participaron ayer de la primera edición de “Pedaleando el Parque 9 de Julio”, un circuito turístico guiado que propone descubrir en bicicleta algunos de los principales atractivos del espacio verde más emblemático de nuestra capital.
La idea de la municipalidad es sumar una alternativa a los recorridos turísticos gratuitos que ofrece la ciudad y, al mismo tiempo, promover el uso de la bicicleta.
El punto de partida está ubicado junto a la escultura de Diana y Endimión, en la zona de la rotonda de las avenidas Soldati y Benjamín Aráoz. Desde allí, el recorrido avanza hacia el lago San Miguel, pasa por el Palacio de los Deportes, el Rosedal y la Casa de la Cultura, continúa hasta el Reloj de las Flores y concluye frente a la estatua de Laocoonte y sus hijos.
El circuito demanda alrededor de dos horas y pone el acento no solamente en la actividad física, sino también en el patrimonio artístico y paisajístico del parque, diseñado por el reconocido paisajista francés Carlos Thays.
La propuesta tendrá continuidad: se realizará cada dos domingos. Quienes no tengan bicicleta podrán utilizar unidades proporcionadas gratuitamente por el municipio, aunque también es posible participar con vehículo propio. La inscripción para las próximas fechas se realiza a través del sitio del Bus Turístico SMT.
Durante el debut, la actividad contó con la presencia de personal y una ambulancia de la Asistencia Pública, además de un móvil de la Patrulla de Protección Ciudadana.
Entre los participantes estuvo Luis Kehn, un santafesino que vive en Tucumán desde hace dos meses. Para él, la experiencia resultó especialmente atractiva para compartir en familia y conocer la ciudad desde otra perspectiva.
Visión reducida
También participó Sofía Nadal, una mujer con visión reducida que realizó el recorrido en una bicicleta tándem. Su presencia permitió sumar una experiencia de inclusión a una propuesta que busca vincular turismo, deporte y espacios públicos.
Desde el municipio destacaron que el circuito apunta a fortalecer el vínculo de los tucumanos con el Parque 9 de Julio, no solamente como lugar de paseo, sino también como un espacio donde conviven naturaleza, historia y arte.
Así, cada dos domingos, la bicicleta será una nueva forma de volver a mirar un parque conocido: esta vez, a un ritmo más lento y con paradas para descubrir aquello que muchas veces queda al margen de una caminata cotidiana.