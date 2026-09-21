En bicicleta y entre esculturas: así es el nuevo paseo del Parque 9 de Julio

El punto de partida está ubicado junto a la escultura de Diana y Endimión, en la zona de la rotonda de las avenidas Soldati y Benjamín Aráoz. Desde allí, el recorrido avanza hacia el lago San Miguel, pasa por el Palacio de los Deportes, el Rosedal y la Casa de la Cultura, continúa hasta el Reloj de las Flores y concluye frente a la estatua de Laocoonte y sus hijos.