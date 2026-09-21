Cartas de lectores: Día del Jubilado

El 20 de septiembre los Jubilados celebramos nuestro día. A Dios las gracias le damos porque algunos jubilados todavía distinguimos por el color de las pastillas cual es el remedio para la presión, el colesterol, la diabetes, los triglicéridos, el reuma y para el corazón; con su cantidad, horario y lugar donde los guardamos. Porque aún recordamos las fechas y lugar de cobro de la jubilación mínima y por si acaso hay algún aumentito para elegir si este mes compramos remedios, alimentos o pagamos la luz, el agua, el gas o comprarle un chupetin para el nieto. Solidaridad por los jubilados que todos los miércoles son apaleados y gaseados por realizar justos reclamos. Al igual por los que inconscientemente son encerrados en los geriátricos o abandonados y desplazados de su propia casa. Y por los que, lamentablemente, con este nuevo régimen de gobierno, avalados por nuestros legisladores, pasaran de recibir un certificado de jubilación a que les entreguen directamente un certificado de defunción. Dios es justo y algún día vendrá algún argentino a poner la casa en orden y las cosas en su lugar; roguemos que sea pronto y podamos decir ¡Feliz Día del Jubilado!