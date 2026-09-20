Heladas en los Valles Calchaquíes: advierten pérdidas de cultivos y reclaman la emergencia agropecuaria

Resumen para apurados
- Productores de los Valles Calchaquíes reclamaron la emergencia agropecuaria tras una helada tardía en septiembre que destruyó viñedos y cultivos en Tucumán.
- La "helada negra" afectó a unas 70 fincas en plena brotación, causando mermas de hasta el 100% en viñas, nogales y hortalizas ante una escasa asistencia estatal inmediata.
- Los agricultores piden créditos blandos para salvar el 30% restante de la cosecha y alertan por nuevas heladas e impactos del fenómeno El Niño en la región.
La última ola de frío no solo afectó a las industrias tucumanas durante la primera parte de septiembre. El sector productivo también sintió el impacto de las bajas temperaturas. En particular, los productores de los Valles Calchaquíes atraviesan por estos días momentos de preocupación e incertidumbre por el estado de sus distintos cultivos, como viñedos y hortalizas.
El fin de semana del 12 y el 13 fue crítico para esa región de Tucumán y alrededores. Se registró una helada tardía que golpeó con fuerza a productores de los valles. Así lo describió la viñatera Silvia Gramajo, quien contó que alrededor de 70 productores de frutihortícola y viñateros se reunieron el viernes en la finca Luna de Cuarzo, sobre la ruta 40, para analizar los daños y solicitar una ayuda y un relevamiento por parte del Gobierno provincial. Llegaron desde El Pichao, Altos La Ciénaga, Anjuana, Talapazo, Quilmes y El Paso, entre otras localidades.
Gramajo explicó que las condiciones climáticas registradas entre el sábado y el domingo del fin de semana anterior provocaron daños en los viñedos, cuando las plantas ya habían comenzado a brotar y presentaban yemas con uvas, en los racimos. “La cantidad de horas de frío durante esos dos días provocó la quema casi total de los viñedos de la zona”, relató.
La productora señaló que el fenómeno alcanzó a varias zonas vitivinícolas, como en Colalao del Valle, Cafayate y Catamarca. “En la zona tucumana, nos hemos reunidos los productores de distintos sectores para organizarse ante la falta de una asistencia rápida y convocamos a la Dirección de Agricultura de la provincia para conocer el estado de situación de las tierras; dos ingenieros del organismo se presentaron el viernes, quienes observaron el estado de dos fincas”, contó.
El impacto, según Gramajo, no se limitó a las viñas. Entre los agricultores afectados hay quienes cultivan nogales, duraznos, ciruelas, membrillos y otros frutales. Resultaron afectados los cultivos hortícolas, como lo referido a los almácigos destinados a la producción de pimentón, como también acelga y lechuga. En algunos casos, aseguró la ex titular de la cámara de bodegueros de Tucumán, la pérdida alcanzó al 100% de la producción.
En el caso de los viñedos, se han estimado pérdidas de entre 1.500 y 2.000 kilos de uva por hectárea en los sectores afectados. Aunque se dieron a conocer casos de fincas, ubicadas hacia el sur, donde se perdió el 100% de las viñas.
La viñatera describió el fenómeno como una “helada negra”, según la jerga de la zona. Explicó que dejó daños más severos en determinados sectores. “Hay lugares por donde pasa y deja desastre”, resumió. “Puse muchas moras y se helaron todas”, añadió.
“Ante las heladas, Agricultura nos llamaba al otro día y nos preguntaba cómo qué ha pasado o cómo están. Nos pedían que le contáramos para ver qué se hacía. Ahora hemos tenido que llamar para que venga alguien”, enfatizó.
La advertencia de los productores ahora está puesta en lo que pueda ocurrir con los cultivos que lograron sobrevivir. “Me preocupa qué pasará con lo poco que queda”, dijo Gramajo, quien calculó que en el caso de las viñas podría quedar alrededor del 30% de la producción. A la vez, advirtió sobre el riesgo de nuevas heladas tardías durante las próximas semanas. En el caso de los nogales, sostuvo que los productores de la zona ya dan por perdida la producción de nueces de este año.
Emergencia y "El Niño"
“No queremos generar temor, pero queremos en una próxima jornada llamar a gente especialista para que se ocupen de la producción. Así como están tan ocupados por el tema de las inundaciones en San Miguel de Tucumán o Yerba Buena por las tormentas. Por la producción también, porque haber una cantidad impresionante de granizo o inundaciones”, dijo la productora, con referencia a los efectos del fenómeno de “El Niño”.
Ante este escenario, los productores reclamaron no sólo asistencia para evaluar las pérdidas, sino también herramientas para proteger lo que quedó. Gramajo planteó la necesidad de contar con asesoramiento y créditos blandos que permitan incorporar sistemas de protección, como mallas antigranizo. “Lo que nos queda, el 30%, si no lo cuidamos no vamos a tener nada”, advirtió.
Los productores que no pudieron participar de la reunión fueron convocados a registrarse en la comuna de Colalao del Valle, con documentación que permita identificar el cultivo afectado y el porcentaje de pérdida. En la reunión también se planteó avanzar en la solicitud de una emergencia agropecuaria y determinar medidas para asistir a quienes sufrieron los daños.