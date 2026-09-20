Heladas en los Valles Calchaquíes: advierten pérdidas de cultivos y reclaman la emergencia agropecuaria

El fin de semana del 12 y el 13 fue crítico para esa región de Tucumán y alrededores. Se registró una helada tardía que golpeó con fuerza a productores de los valles. Así lo describió la viñatera Silvia Gramajo, quien contó que alrededor de 70 productores de frutihortícola y viñateros se reunieron el viernes en la finca Luna de Cuarzo, sobre la ruta 40, para analizar los daños y solicitar una ayuda y un relevamiento por parte del Gobierno provincial. Llegaron desde El Pichao, Altos La Ciénaga, Anjuana, Talapazo, Quilmes y El Paso, entre otras localidades.