Ataques con drones dejan muertos y heridos en la última jornada de las elecciones en Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el viernes que Kiev mató en un ataque a la jefa de una comisión electoral en la región anexionada de Zaporiyia, a la que concedió póstumamente la Orden del Coraje. Los dirigentes ucranianos no se apuran a celebrar elecciones, pero, como es sabido, intentan impedir que nosotros lo hagamos", dijo, en alusión a la negativa de Ucrania a celebrar elecciones presidenciales bajo las bombas rusas.