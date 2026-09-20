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Ataques con drones dejan muertos y heridos en la última jornada de las elecciones en Rusia

Dos personas fallecieron y otras seis resultaron heridas en la región de Moscú. Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar afectar los comicios legislativos, que comenzaron el viernes y terminan este domingo.

Ataque en la región de Moscú. CAPTURA DE VIDEO
Ataque en la región de Moscú. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ataques con drones ucranianos causaron dos muertos en Moscú este domingo para sabotear el cierre de los comicios parlamentarios, según denunciaron las autoridades rusas.
  • La ofensiva dañó una refinería durante la votación de tres días para renovar la Duma, proceso que Moscú extendió a regiones ocupadas de Ucrania bajo condena internacional.
  • Se prevé un triunfo oficialista que consolidará el poder de Putin, en un escenario marcado por denuncias de fraude y el desconocimiento diplomático a la votación en zonas ocupadas.
Resumen generado con IA

Dos personas murieron y otras seis, entre ellas dos menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales. Un visible incendio en una refinería iluminaba en la madrugada el cielo de la capital rusa.

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron golpeadas por los drones. 

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sonianin, se trata del mayor ataque contra la capital rusa, en el que desde la jornada de ayer fueron derribados 1.600 drones, 450 de ellos en las inmediaciones de la capital.

Afectar a las elecciones legislativas

"El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido", escribió Sobianin en redes sociales. En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial. Según el regidor capitalino, buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche. "Este ataque sin precedentes tenía como objetivo evidente sabotear las elecciones. Sin embargo, el enemigo no lo consiguió", escribió Sobianin en Telegram.

Rusia culmina este domingo la tercera y última jornada de las elecciones legislativas con las que se renueva la Duma, el Parlamento ruso, destinadas a reforzar el control del poder del Kremlin tras cuatro años y medio de guerra en Ucrania. Nadie duda de la victoria del partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, ganador de todas las elecciones parlamentarias en el país desde 2003. Observadores electorales independientes ya han denunciado intentos de manipulación y otras irregularidades.

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A pesar de las protestas de Ucrania, las elecciones se celebran por primera vez también en las zonas controladas por Rusia dentro de las regiones ucranianas anexionadas de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón. Para la comunidad internacional, las elecciones en territorios ocupados constituyen una violación del derecho internacional. También se vota en la península de Crimea, en el mar Negro, anexionada ya en 2014,  consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Dos muertos en Jersón

Las autoridades rusas denunciaron también otro ataque en la zona ocupada de Ucrania. "Dos personas murieron en un ataque con dron contra un autobús civil en la región de Jersón. Una de las víctimas era nuestra compañera Olga Ulianenko", dijo la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, citada por las agencias rusas.

Según Pamfilova, la fallecida era miembro de la comisión electoral local desde 2023 y participó en la organización de la votación anticipada en la región. La fallecida tiene una hija, que trabaja en la misma comisión, agregó. Su hija sigue trabajando y nosotros también", aseguró Pamfílova.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el viernes que Kiev mató en un ataque a la jefa de una comisión electoral en la región anexionada de Zaporiyia, a la que concedió póstumamente la Orden del Coraje. Los dirigentes ucranianos no se apuran a celebrar elecciones, pero, como es sabido, intentan impedir que nosotros lo hagamos", dijo, en alusión a la negativa de Ucrania a celebrar elecciones presidenciales bajo las bombas rusas.

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