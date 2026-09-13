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Un dron ruso atacó un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera con Polonia

El convoy viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros y sufrió daños en la locomotora. El canciller polaco Radoslaw Sikorski calificó el episodio como una "escalada".

Ataque al tren. FOTO X @dw_espanol
Ataque al tren. FOTO X @dw_espanol
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Un dron ruso atacó este domingo un tren de pasajeros en Volinia, a dos kilómetros de Polonia, bajo el argumento de que transportaba suministros bélicos europeos.
  • El ataque dañó la locomotora y forzó la evacuación de varios convoyes donde viajaban diplomáticos y exlíderes europeos como Boris Johnson, sin dejar víctimas.
  • Polonia y Ucrania denunciaron el hecho como una grave escalada bélica contra los límites de la OTAN, exigiendo endurecer las sanciones internacionales contra Moscú.
Resumen generado con IA

Un dron ruso alcanzó este domingo un tren con destino a Varsovia cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, sin causar víctimas. Kiev indicó que el ataque se produjo a dos kilómetros de Polonia, un país miembro de la OTAN, y dañó la locomotora del tren de pasajeros. 

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, habló de una "escalada” en el conflicto y llamó a redoblar los esfuerzos para apoyar a las víctimas de la agresión rusa. 

"Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y  Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski

El tren viajaba desde Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo, entre ellos políticos de países europeos, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Debido al ataque varios trenes debieron ser evacuados. En uno de ellos se encontraba el asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter, según el semanario alemán "Der Spiegel". 

El funcionario regresaba a su país tras haber participado en reuniones con sus homólogos de Reino Unido, Francia e Italia con el Gobierno ucraniano sobre la posible reanudación de las contactos de paz con Rusia.

Nueva escalada

Además del funcionario alemán antes citado, también varios miembros del equipo del ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, quedaron atascados en el paso fronterizo debido a otro ataque con drones. "Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la UE. Nuestra respuesta debe intensificarse también", dijo Tsahkna.

Según el diario británico "Daily Mail", también fueron evacuados de los trenes el ex primer ministro británico Boris Johnson y el ex primer ministro sueco Carl Bildt, así como asesores de seguridad de Reino Unido, Francia e Italia, diputados alemanes, diplomáticos y académicos.

"Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros", denunció en Telegram la empresa estatal ucraniana de ferrocarriles Ukrzaliznitsia. Mientras, la firma polaca PKP Intercity confirmó que el tren sufrió un retraso de seis horas, pero continuará su viaje a Varsovia tras completar los trámites aduaneros.

La tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos, explicó la compañía.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, afirmó en X (Twitter) que los ataques contra objetivos cercanos a la frontera representan "el terror de Putin 'llamando' directamente a las puertas de la UE y de la OTAN". "Los bárbaros rusos están a sus puertas, queridos socios. Actúen ahora: lancen todo el peso de sus sanciones contra el agresivo régimen de Putin. Hagan que Moscú sienta las consecuencias de su terror", agregó.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció que los "bombardeos literalmente a unos cientos de metros de la frontera" están afectando también a la seguridad de los ciudadanos polacos, y dijo que estos ataques son una "escalada, suponen otro gran desafío para Ucrania y para las hipotéticas futuras víctimas de la agresión rusa, y significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a las víctimas de la agresión".

Poco después, el régimen ruso informó a través de su Ministerio de Defensa que el tren de pasajeros atacado era "usado para transportar carga militar" desde Europa.

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