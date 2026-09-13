Un dron ruso atacó un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera con Polonia

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció que los "bombardeos literalmente a unos cientos de metros de la frontera" están afectando también a la seguridad de los ciudadanos polacos, y dijo que estos ataques son una "escalada, suponen otro gran desafío para Ucrania y para las hipotéticas futuras víctimas de la agresión rusa, y significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a las víctimas de la agresión".