Cómo estará el domingo en Tucumán: sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde

Este domingo 20 de septiembre se presenta con cielo despejado y parcialmente nublado con el paso del día, y sin probabilidad de precipitaciones en San Miguel de Tucumán y alrededores, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 25°. Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 32° y viento del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
El SMN prevé además ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, por lo que el viento será uno de los factores a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre.
Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, viento del sur de entre 13 y 22 km/h y una temperatura estimada en 26°.
La jornada comenzó con 16,3°, humedad del 86% y visibilidad de 7 kilómetros. El sol salió a las 7.13 y está previsto que se oculte pasada las 19.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de lluvias durante toda la jornada.