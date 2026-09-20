SociedadClima y ecología

Cómo estará el domingo en Tucumán: sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con algo de nubosidad y una máxima de 32°.

Este domingo 20 de septiembre se presenta con cielo parcialmente nublado.
Este domingo 20 de septiembre se presenta con cielo parcialmente nublado.
Hace 1 Hs

Este domingo 20 de septiembre se presenta con cielo despejado y parcialmente nublado con el paso del día, y sin probabilidad de precipitaciones en San Miguel de Tucumán y alrededores, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 25°. Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 32° y viento del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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El SMN prevé además ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, por lo que el viento será uno de los factores a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado, viento del sur de entre 13 y 22 km/h y una temperatura estimada en 26°.

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La jornada comenzó con 16,3°, humedad del 86% y visibilidad de 7 kilómetros. El sol salió a las 7.13 y está previsto que se oculte pasada las 19.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

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