Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

La preocupación por la crecida de los ríos

Uno de los principales puntos de atención está relacionado con la cuenca del Plata, que comprende sectores vinculados a los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. La perspectiva de lluvias superiores a lo normal en toda esa cuenca podría favorecer crecidas de los ríos, con posibles consecuencias para las islas y los campos ubicados en zonas cercanas.