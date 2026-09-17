Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave
El fenómeno El Niño podría generar excesos de lluvias en distintas regiones de Argentina, aunque su impacto no será igual en todo el país. ¿Qué provincias deberán extremar los cuidados y cuáles serían las zonas menos afectadas?
Resumen para apurados
- El fenómeno El Niño provocará lluvias excesivas desde la primavera en el noreste de Argentina por alteraciones climáticas, según alertó el meteorólogo Leonardo de Benedictis.
- Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa tendrán mayor impacto a partir de noviembre, mientras que San Luis, La Pampa y el oeste cordobés registrarán efectos mucho menores.
- El aumento de precipitaciones en la cuenca del Plata amenaza con crecidas en los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, poniendo en alerta a productores agropecuarios e isleños.
La llegada de un escenario asociado al fenómeno El Niño podría generar lluvias superiores a los valores históricos en distintas regiones de Argentina. Sin embargo, el impacto no sería uniforme en todo el territorio: mientras algunas zonas podrían registrar importantes acumulados y excesos hídricos, otras tendrían una influencia mucho menor.
El meteorólogo Leonardo de Benedictis, de AZ-Group, explicó que las primeras señales más claras del evento podrían comenzar a observarse entre fines de septiembre y comienzos de noviembre, principalmente en el noreste argentino.
En este contexto, los productores deberán prestar atención no solo a las precipitaciones locales, sino también a la evolución de los principales ríos de la región, debido a la posibilidad de crecidas en la cuenca del Plata.
El noreste argentino, la región que podría recibir el mayor impacto
De acuerdo con la perspectiva analizada, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa serían algunas de las provincias donde El Niño podría manifestarse con mayor intensidad.
La región también incluye el este de Paraguay y el sur de Brasil. Allí podrían generarse excesos hídricos importantes a partir de las lluvias asociadas al fenómeno.
Según De Benedictis, hacia el final del año los efectos de El Niño comenzarían a extenderse hacia el litoral argentino y parte de la región central, aunque con una intensidad menor a la esperada para el noreste.
Qué provincias tendrían menor impacto por El Niño
El escenario previsto no tendría la misma incidencia en todo el país. Algunas zonas podrían registrar efectos considerablemente menores.
Entre ellas se encuentran: San Luis, La Pampa y el oeste de Córdoba. Estas regiones aparecen entre las áreas que podrían verse menos afectadas por el incremento de las precipitaciones asociado al fenómeno.
La preocupación por la crecida de los ríos
Uno de los principales puntos de atención está relacionado con la cuenca del Plata, que comprende sectores vinculados a los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. La perspectiva de lluvias superiores a lo normal en toda esa cuenca podría favorecer crecidas de los ríos, con posibles consecuencias para las islas y los campos ubicados en zonas cercanas.
Por este motivo, el análisis plantea que en las regiones del noreste no alcanza con observar cuánto llueve en cada localidad. También será necesario seguir la evolución de los niveles de los ríos y el agua que pueda llegar desde otros sectores de la cuenca.
En definitiva, el escenario de El Niño plantea un panorama heterogéneo para Argentina: el noreste sería una de las regiones con mayores acumulados y riesgo de excesos hídricos, mientras que San Luis, La Pampa y el oeste de Córdoba tendrían una incidencia menor.