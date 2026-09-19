Los puntajes de San Martín: aplazos en defensa y pocos rendimientos positivos

San Martín pasó de la ilusión a otro golpe doloroso. Se adelantó dos veces frente a Atlético de Rafaela, pero no consiguió sostener ninguna de las ventajas y terminó perdiendo 4 a 2 en el Nuevo Monumental. La fragilidad defensiva, la falta de reacción después del tercer gol y el bajo rendimiento de varias de sus figuras explicaron una derrota que lo aleja de su objetivo. Dentro de una actuación colectiva decepcionante, Bruno Cabrera y Alan Cisnero fueron los únicos que lograron destacarse. Estos son los puntajes del equipo de Alejandro Orfila.