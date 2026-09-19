Los puntajes de San Martín: aplazos en defensa y pocos rendimientos positivos

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 4-2 ante Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental, afectado por graves fallas defensivas pese a estar en ventaja dos veces.
- El equipo de Alejandro Orfila no sostuvo el resultado por errores en la zaga y falta de reacción; solo Bruno Cabrera y Alan Cisnero mostraron rendimientos rescatables.
- La derrota complica las aspiraciones del conjunto tucumano en la Primera Nacional y obliga al cuerpo técnico a corregir urgentes desatenciones en la última línea.
San Martín pasó de la ilusión a otro golpe doloroso. Se adelantó dos veces frente a Atlético de Rafaela, pero no consiguió sostener ninguna de las ventajas y terminó perdiendo 4 a 2 en el Nuevo Monumental. La fragilidad defensiva, la falta de reacción después del tercer gol y el bajo rendimiento de varias de sus figuras explicaron una derrota que lo aleja de su objetivo. Dentro de una actuación colectiva decepcionante, Bruno Cabrera y Alan Cisnero fueron los únicos que lograron destacarse. Estos son los puntajes del equipo de Alejandro Orfila.
Darío Sand (5)
Cuando estaban 2 a 2, tuvo una atajada clave que sostuvo en partido a San Martín. En los goles no tuvo nada que hacer.
Jorge Juárez (3)
Arrancó los primeros quince minutos con ímpetu y buenas intenciones en ofensiva. Sin embargo, se apagó: perdió lucidez, dejó de proyectarse y terminó siendo una sombra.
Alejandro Galván (2)
Su peor presentación desde que compite en el fútbol profesional. Quedó expuesto en el primer tanto, cometió una falta evitable que derivó en el 3-2 y, como si fuera poco, perdió la marca en esa misma pelota parada. Tarde negra.
Ezequiel Parnisari (2)
Muy desordenado y a destiempo en la zaga central. Su desatención en el 2 a 2 fue determinante: salió a cortar de forma inexplicable persiguiendo a una marca y desprotegió su espalda, facilitando que el delantero rival definiera cómodo.
Nahuel Gallardo (3)
Mostró insistencia para proyectarse por su banda, pero resolvió casi siempre mal. Envió centros a ciegas y con nula precisión ofensiva. En defensa sufrió en cada réplica y fue una de las caras visibles de la alarmante fragilidad del fondo.
Agustín Graneros (4)
Pasó prácticamente inadvertido en un trámite de tránsito directo y cancha reducida, donde el mediocampo fue zona de descarte para ambos lados. No desentonó en la fricción, pero aportó escasa claridad e influencia en la generación.
Santiago Briñone (4)
Arrancó con 20 o 25 minutos correctos, aportando despliegue y orden en la contención. Sin embargo, volvió a evidenciar sus limitaciones con la pelota.
Gabriel Carabajal (3)
Tuvo un chispazo inicial de diez minutos donde abrió la cancha con criterio, pero luego se desinfló hasta desaparecer. Su segundo tiempo fue un fiasco: jugó en puntas de pie, demasiado tibio y lejos del liderazgo que San Martín exigía.
Bruno Cabrera (6)
De los puntos más altos del equipo. Mostró jerarquía individual en su golazo, sacándose rivales de encima para definir contra el palo. Junto a Cisnero generaron la más clara que tuvo el “Santo” en el complemento.
Alan Cisnero (6)
Junto a Cabrera, lo más rescatable. Abrió el marcador y luego estrelló un bombazo en el travesaño. Sin su atrevimiento ni su empuje, la caída hubiese sido todavía más abultada.
Mauro Verón (3)
Una tarde para el olvido como única referencia de área. Prácticamente no tomó contacto con la pelota y la zaga central de la “Crema” se lo devoró sin atenuantes. Quedó aislado y jamás logró incomodar a la última línea rival.
Diego Diellos (-)
Su ingreso no sirvió para nada.
Víctor Salazar (-)
No aportó nada distinto a lo que daba Juárez en ese puesto.
Leonardo Monroy (-)
Entró con ganas pero le contagiaron rápido el pesimismo.
Nicolás Castro (-)
Jugó solamente cinco minutos, no tuvo tiempo de nada.
Aníbal Paz (-)
Caso idéntico al de Castro.