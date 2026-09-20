Creando estrellas artificiales

Para medir la turbulencia se crearon las estrellas artificiales. Para ello se hacen disparos de laser de alta potencia que interaccionan con átomos de sodio que están a 90 km de altura. Los átomos son excitados y emiten luz como si fuese una estrella, que llega a la Tierra atravesando la parte de la atmósfera en donde se produce la turbulencia. La imagen que llega a Tierra se compara con la que produce el sodio (la forma se conoce porque se puede producir en un laboratorio). La diferencia entre ellas es a causa de la turbulencia de la atmósfera. Con ello se modifica la forma del espejo para compensar el efecto de la turbulencia en las imágenes. Las deformaciones son muy pequeñas. Esto se está usando desde hace más de 20 años en los observatorios en donde están los grandes telescopios como Mauna Kea (Hawai), Mount Graham International Observatory (Arizona), en el Observatorio del Cerro Paranal (Chile) y el Observatorio de Roque de Los Muchachos (La Palma, Islas Canarias) con muy buenos resultados.