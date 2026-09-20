Aristóteles y la maldita sopa

Hagamos algún esfuerzo de conceptualización local. El caldo de nuestras abuelas era, al menos en la mayoría de los casos que he registrado una sustancia distinta de lo que se entiende en estos días por “sopa”. Era algo que se cocinaba una vez por semana y después dormía en la heladera dentro de un recipiente del tamaño de un tacho de gasoil y duraba toda la semana. En la superficie se formaba una nata de grasa que había que retirar con el mismo procedimiento utilizado para pescar en el Ártico. De aquel magma esencial se sacaba una porción y se la calentaba en una ollita. Recién entonces se agregaba arroz, que terminaba hinchado como tutuca, o fideos cabello de ángel, verdaderamente celestiales si uno tenía la suerte de pescarlos.