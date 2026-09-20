Sin acuerdo en la paritaria, en la UNT vuelven al paro y analizan cómo seguir

De cara a esa jornada, Adiunt realizará el martes 22 una volanteada y un ruidazo desde las 9.30 en la Quinta Agronómica. Además, durante la próxima semana se desarrollarán asambleas en escuelas y facultades para definir iniciativas de cara a la movilización. “Nosotros consideramos que hay que ir a un proceso de lucha profundo y contundente que abra paso a un proceso huelguístico frente al ataque histórico que está sufriendo el presupuesto universitario y los salarios en particular. En este sentido, los paros fragmentados, como plantean algunos sindicatos de la UBA, no ayudan”, afirmó Rodríguez.