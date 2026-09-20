Sin acuerdo en la paritaria, en la UNT vuelven al paro y analizan cómo seguir

La falta de acuerdo en la paritaria salarial con el Gobierno nacional profundizó el conflicto de los trabajadores de las universidades públicas. La reunión realizada el jueves terminó sin una nueva propuesta de incremento y la Conadu Histórica dispuso dos jornadas de paro: el viernes 18 y el martes 22 de septiembre. En Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) todavía no definió cómo continuará el plan de lucha, aunque su conducción plantea avanzar hacia una huelga por tiempo indefinido.
La secretaria general del gremio, Anahí Rodríguez, cuestionó la postura del Gobierno nacional y vinculó el conflicto salarial con el proyecto de Presupuesto 2027 presentado esta semana, que, según sostuvo, profundiza el ajuste sobre las universidades.
“En la paritaria salarial el ofrecimiento fue cero, es decir, que el Gobierno no presentó ningún ofrecimiento superior al que ya había presentado del 3% en la última paritaria, en los primeros días de septiembre. Esto se suma a que el Gobierno también presentó el presupuesto para el funcionamiento de las universidades en 2027, que es un presupuesto de ajuste”, afirmó.
Según Rodríguez, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) proyectó que serían necesarios alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades durante el próximo año, mientras que el proyecto oficial contempla unos $7,5 billones. La dirigente advirtió que esa cifra, de acuerdo con su interpretación, ni siquiera permitiría cubrir la totalidad de los salarios.
“El presupuesto tiene una gran parte compuesta por lo salarial y el resto para el funcionamiento, para gastos de hospitales universitarios, becas estudiantiles, laboratorios, talleres. De este presupuesto, el Gobierno presentó $7,5 billones, no contempla la Ley de Financiamiento Universitario, que actualmente debería estar vigente”, señaló.
Rodríguez también reclamó por las partidas salariales que, según indicó, todavía adeuda el Estado nacional. “Nos deben todavía más del 31,2%, es decir, más de cuatro salarios. Este Gobierno, que ya tiene aprobado por ley ese financiamiento, nos lleva a un 2027 en donde indudablemente las universidades ni siquiera van a tener para funcionar. Vamos a tener que directamente poner un cartel de cierre por liquidación, porque la verdad es que se está liquidando la universidad pública”, sostuvo.
Nueva Marcha Federal
Mientras continúa el conflicto, ya se definió la fecha de la quinta Marcha Federal Universitaria: será el jueves 15 de octubre, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En Tucumán, Adiunt prevé repetir el recorrido desde el Rectorado de la UNT hasta plaza Independencia.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la movilización tendrá una modificación respecto de las anteriores: el recorrido culminaría en los tribunales de Comodoro Py, en lugar de hacerlo frente a la Casa Rosada.
De cara a esa jornada, Adiunt realizará el martes 22 una volanteada y un ruidazo desde las 9.30 en la Quinta Agronómica. Además, durante la próxima semana se desarrollarán asambleas en escuelas y facultades para definir iniciativas de cara a la movilización. “Nosotros consideramos que hay que ir a un proceso de lucha profundo y contundente que abra paso a un proceso huelguístico frente al ataque histórico que está sufriendo el presupuesto universitario y los salarios en particular. En este sentido, los paros fragmentados, como plantean algunos sindicatos de la UBA, no ayudan”, afirmó Rodríguez.
La dirigente indicó que Conadu Histórica volverá a reunir a sus secretarios generales el próximo sábado para definir la continuidad de las medidas. ADIUNT, además, realizará una asamblea general el viernes 25 para votar el mandato que llevará a ese encuentro nacional.