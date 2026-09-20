Política San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos moder La historiadora Cecilia Guerra realiza un abordaje por las memorias de la Capital simbólica de la Argentina en el mes de su aniversario n° 341. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ANIVERSARIO. Con el precedente reciente de lo dispuesto por el Congreso de la Nación, San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre. la gaceta / foto de antonio ferroni Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánCecilia Guerra Tamaño texto Comentarios Lo más popular Monstruos Biocombustibles: un paso en el camino correcto Zafra sucroalcoholera 2026: los ingenios tucumanos llevan producidos 902.736 toneladas de azúcar HLB: el desarrollo de una “vacuna” genera esperanza para el citrus Los cañaverales muestran una buena evolución de maduración Ranking notas premium Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase” ¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán? La Libertad Avanza empieza a mostrar sus cartas en el interior para enfrentar al PJ Miguel Acevedo: "Rossana Chahla está haciendo una gestión que antes no veíamos"