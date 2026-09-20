Política

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos moder

La historiadora Cecilia Guerra realiza un abordaje por las memorias de la Capital simbólica de la Argentina en el mes de su aniversario n° 341.

ANIVERSARIO. Con el precedente reciente de lo dispuesto por el Congreso de la Nación, San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre. la gaceta / foto de antonio ferroni
ANIVERSARIO. Con el precedente reciente de lo dispuesto por el Congreso de la Nación, San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre. la gaceta / foto de antonio ferroni
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

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