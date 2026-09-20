Recuerdos fotográficos: 1935. Los combates del “Catch as can” en Tucumán

Luego fue la pelea entre Nowina e Iguazú, quien había sido recibido con grandes muestras de simpatía por el público. “Iguazú trató de aplicar su golpe de estrangulamiento pero Nowina puso en juego su escuela y su técnica evitando entregarse al juego que convenía al portugués”, que le llevaba 35 kilos de peso a su rival, dice la crónica. “El combate se prolongó durante 17 minutos hasta que al zafar Nowina de una toma que Iguazú había realizado en uno de los corners, empleó una llave baja y tomó al portugués del cuello, aplicando varios golpes al mentón, logrando la victoria por puesta de espaldas, pues Iguazú cedió ante los recursos utilizados entonces por el luchador polaco”. Y concluye: “Se impuso la impecable escuela del conde de Nowina contra la fuerza del campeón portugués, que no pudo atrapar a su rival”.