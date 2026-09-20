Griselda Gambaro: “La dramaturgia no está por encima ni por debajo de la literatura”

-Lo explico por el hecho de que el teatro tiene más prensa y su realización escénica implica el juicio inmediato. La narrativa suele recorrer en algunos casos un camino más lento y secreto. Yo tengo mis lectores y espectadores, e incluso he obtenido lo que para mí es una buena repercusión. Tomo como ejemplo Ganarse la muerte, El amor que nos trajo y Los animales salvajes. La inmediatez de la dramaturgia pertenece a la naturaleza del género, se sabe que una obra dramática pedirá el escenario, la corporeidad de los actores, un tiempo acotado de representación y un público presente.