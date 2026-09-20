El demonio de la escritura

Narra el detrás de escena, el riesgo frente a la creación, la composición de sus nouvelles y su novela, porque, dice, está “la humildad que consiste en saber que, en términos literarios, siempre somos principiantes”. Qué hay, qué vive, que late en ese proceso. Y, de algún modo, conecta con El intercesor, cuando habla de “el terror sobrenatural al retorno de los muertos”, como se ve en el capítulo “La puerta sombría del desierto”, donde se cruzan Ulrico Schmidl, Mujica Láinez, Borges, Piglia. Civilización y barbarie.