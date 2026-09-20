Me pregunto cómo será el fantasma de la destrucción que las alarmas que recientemente se encendieron en torno a la IA instalaron en nuestras mentes. Acá no actuaría un espíritu de supervivencia para frenar la cosa (no actuaría ningún espíritu). Las máquinas de la IA carecen de él, a esas máquinas no les importa nuestra sobrevivencia, simplemente actúan de acuerdo con sus cálculos, sus algoritmos duros y fríos. Además, la posibilidad de detenerlas en su proceso de destrucción aparece en sí misma como impensable, por la ya famosa aptitud de “autoduplicación superadora” que las coloca fuera de cualquier manejo por parte del hombre. Y pienso que allí habría que buscar uno de los efectos más graves que producirá, o que ya empezó a producir, la cuestión en nuestra especie: el tener que sobrellevar una paranoia que se volvería cada vez más virulenta, por la multiplicación de episodios que evidenciarían nuestra indefensión frente al peligro y, por ende, la presión de dicho peligro en la conciencia colectiva. El fantasma del fin ya no se nos presentaría como algo brumoso, difuso, sino con una nitidez insoportable, que aumentaría insoportablemente cada vez que nos enteremos de que la IA hizo otra de las suyas.