Viaje al fin de la tierra

Pisar el hielo negro comienza, precisamente, con el viaje de su propio autor. Velárdez no se tomó un avión para llegar a Río Gallegos, sino que decidió viajar tal y como lo hacen los que, sin dinero, emprenden el viaje al sur del país (y del mundo mismo) a jugarse el todo por el todo. Anhelando con que, en verdad, sólo sea un viaje de ida. Y, a menudo, sin siquiera contar con recursos para un pasaje de vuelta. Así que el periodista (y ahora también escritor) se subió a un camión que partía desde Tucumán hasta aquellas lejanías. El vehículo es de un comprovinciano, Omar Domene, quien hace años partió como un migrante y se afincó en la otra punta de la nación. Ha venido a visitar a familiares y va camino de buscar dos transformadores en Alta Gracia (Córdoba). La primera escala, eso sí, es dentro de Tucumán: en Juan Bautista Alberdi buscarán a Jonathan González, “El Chepe”, quien también se fue a buscar una mejor vida en las australidades. Ahora trabaja con Omar y es el copiloto de la travesía que insumirá cuatro días y tres noches.