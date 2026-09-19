Lionel Scaloni sorprendió con nueve convocados para los amistosos de la selección argentina
El entrenador sumó a seis futbolistas del torneo local y a otros tres que actúan en el exterior para los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. Lionel Messi y Nicolás Otamendi estarán únicamente en el último partido.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni sumó nueve futbolistas a la selección argentina para disputar amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín entre septiembre y octubre en Córdoba y Buenos Aires.
- La nómina ampliada incluye figuras locales como Leonel Flores y del exterior como Equi Fernández, en un esquema que también servirá para purgar sanciones pendientes.
- La ventana de amistosos marcará la despedida formal de Lionel Messi y Nicolás Otamendi del combinado nacional en el último encuentro del 6 de octubre en el Monumental.
Lionel Scaloni amplió la convocatoria de la selección argentina para los tres amistosos que disputará entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Después de anunciar una primera nómina de 28 jugadores, el entrenador incorporó otros nueve nombres: seis del fútbol local y tres que se desempeñan en el exterior.
River Plate es el club que más futbolistas aporta entre los nuevos citados. Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada fueron incluidos por el cuerpo técnico. También se sumaron Leonel Flores, de Boca Juniors, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata.
La ampliación se completó con tres jugadores que actúan fuera del país: Equi Fernández, mediocampista del Bayer Leverkusen; Santiago Simón, futbolista polifuncional del Toluca de México; y Valentín Gómez, defensor del Betis de España.
La Asociación del Fútbol Argentino realizó algunas aclaraciones sobre la convocatoria. Otamendi estará únicamente en el partido del 6 de octubre, al igual que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Además, Flores y Palacios entrenarán inicialmente en Ezeiza, serán liberados para disputar los compromisos con sus clubes y luego volverán a incorporarse al plantel nacional.
Flores es una de las principales novedades. El delantero de Boca cumplió 19 años en febrero y debutó en Primera en julio, frente a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina. Desde entonces acumuló 15 partidos entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, con dos goles y dos asistencias.
Otro de los jóvenes citados es Andrada. El mediocampista de 19 años llegó a River después de disputar 36 encuentros con Vélez, en los que convirtió tres goles y dio una asistencia. Desde su desembarco en el “Millonario”, jugó ocho partidos y marcó un tanto.
Palacios, por su parte, vuelve a aparecer en una nómina de la Selección. El defensor de 23 años, surgido en Talleres de Córdoba y con un paso a préstamo por Independiente Rivadavia, fue comprado por Inter de Milán en 2024. Después de jugar cedido en Monza, llegó a Estudiantes a comienzos de este año. Scaloni ya lo había convocado para los amistosos frente a Mauritania y Zambia anteriores al Mundial 2026.
La lista también marca el regreso de Simón al radar del seleccionado. El exjugador de River, actualmente en Toluca, puede desempeñarse como mediocampista o lateral. Había sido citado en 2021 para entrenarse antes de los partidos contra Brasil y Uruguay, pero posteriormente no volvió a tener oportunidades.
Tres partidos y dos despedidas
Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará dos veces en el Monumental: el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el martes 6 frente a Benín.
El último encuentro tendrá una carga especial porque marcará las despedidas formales de Messi y Otamendi de la Selección, después de que ambos anunciaran su retiro del equipo nacional.
Las entradas para el partido de Córdoba comenzarán a venderse el lunes 21 de septiembre. Un día más tarde, el martes 22, se habilitará la venta online para los dos encuentros programados en Núñez.
La ventana también permitirá comenzar a cumplir algunas de las sanciones impuestas después de la final del Mundial ante España. Thiago Almada y Enzo Fernández deben una fecha, mientras que el ayudante de campo Roberto Ayala fue suspendido por tres encuentros. La AFA confirmó que los castigos podrán cumplirse en amistosos de clase “A” o en partidos oficiales, según cuál se dispute primero.