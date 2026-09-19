Lionel Scaloni sorprendió con nueve convocados para los amistosos de la selección argentina

Palacios, por su parte, vuelve a aparecer en una nómina de la Selección. El defensor de 23 años, surgido en Talleres de Córdoba y con un paso a préstamo por Independiente Rivadavia, fue comprado por Inter de Milán en 2024. Después de jugar cedido en Monza, llegó a Estudiantes a comienzos de este año. Scaloni ya lo había convocado para los amistosos frente a Mauritania y Zambia anteriores al Mundial 2026.