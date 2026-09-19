Campedrinos en Tucumán: “Mate y folclore” para fortalecer la identidad

- Desde que arrancamos, nuestro objetivo era encontrar y descubrir un estilo que nos gustara y en el que nos sintiéramos cómodos. Empezamos con 15 años, así que atravesamos todo el proceso de cambio de voz, desde lo técnico hasta lo interpretativo. Vivir cinco años en Córdoba nos dio la escuela de la guitarreada, que no teníamos por más que fuésemos del interior. Eso fue un antes y un después para nuestra forma de cantar. Tenemos un folclore muy rico en muchos estilos, en zamba, cuecas, tonadas, chamamé, zambas carperas, etcétera, y entender de dónde viene cada canción y su historia nos permitiera interpretarla de una manera distinta. Antes éramos muy festivaleros, nos costaba mucho tranquilizarnos para cantar algo romántico, hasta que recibimos consejos muy valiosos como el de Daniel Toro. Y seguimos estudiando y formándonos.