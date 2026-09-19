Campedrinos en Tucumán: “Mate y folclore” para fortalecer la identidad

La historia de Campedrinos está íntimamente vinculada con Tucumán, desde su propio origen que cumplió 15 años. “Fue la primera provincia y nos abrió la puerta del norte; teníamos mucha ansiedad y nervios, porque veníamos a una de las provincias cunas del folclore, escuchamos mucho de sus artistas y admiramos la cultura que tienen de las juntadas”, evoca Daniel Fantili, quien comparte dúo con Sergio Prada desde que se conocieron en 2010 en el casting del reality televisivo “Talento argentino” llegados desde sus ciudades de Campana y San Pedro, para bautizarse con el gentilicio que comparten.
Desde entonces caminan escenarios para presentar su propuesta de folclore romántico, como lo harán esta noche desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en su debut en esa sala en lo que espera que sea una noche “icónica” en su carrera, como confiesa el cantante para LA GACETA.
- ¿Cómo cambió su forma de interpretar?
- Desde que arrancamos, nuestro objetivo era encontrar y descubrir un estilo que nos gustara y en el que nos sintiéramos cómodos. Empezamos con 15 años, así que atravesamos todo el proceso de cambio de voz, desde lo técnico hasta lo interpretativo. Vivir cinco años en Córdoba nos dio la escuela de la guitarreada, que no teníamos por más que fuésemos del interior. Eso fue un antes y un después para nuestra forma de cantar. Tenemos un folclore muy rico en muchos estilos, en zamba, cuecas, tonadas, chamamé, zambas carperas, etcétera, y entender de dónde viene cada canción y su historia nos permitiera interpretarla de una manera distinta. Antes éramos muy festivaleros, nos costaba mucho tranquilizarnos para cantar algo romántico, hasta que recibimos consejos muy valiosos como el de Daniel Toro. Y seguimos estudiando y formándonos.
- ¿Han encontrado la madurez como dúo?
- Empezamos juntos a descubrir y disfrutar de esta hermosa carrera, que nos ha permitido encontrarnos con muchos artistas, productores, personas de todos lados, público... de todos hemos aprendido. Cada vez que nos juntamos con alguien, lo escuchamos para luego ir creando nuestro propio estilo. Hay algo que mantenemos: que los dos pibes que jugaban con la guitarra y sus voces lo sigan siendo hoy. Nos divertimos y jugamos, y el público así lo recibe.
- ¿El recital será un repaso del pasado más el presente?
- Es un show que venimos preparando desde que arrancó el año, que tiene muchos momentos, te hacemos pasear por muchas emociones y que tendrá una lagrimita de felicidad y otra de nostalgia. Hasta vamos a armar un domingo al mediodía perfecto, donde recreamos todo eso que nos gusta: la mesa, las empanadas y hasta la parrilla. En este regreso esperamos reencontrarnos con la gente que nos acompaña desde esos comienzos y con los que se fueron sumando para enseñarles las nuevas canciones que tenemos.
- El show se llama “Mate y folclore”.
- Lo bautizamos así porque son las dos cosas que nos identifican como Campedrinos. El mate es como una extensión de nuestro brazo, un compañero fiel en cada situación de nuestra vida, un símbolo muy nacional. Es la excusa para juntarte con tus viejos y tus amigos a charlar. Y el folclore es la otra cosa argentina por excelencia.
- ¿Qué les da el estilo romántico como recurso expresivo?
- La posibilidad de tener ese momento más íntimo con el público, de generar una conexión especial. “Dueña de mi alma” es una zamba nuestra para proponer casamientos, y es muy pedida.
- ¿En qué consiste su proyecto “Zamba”?
- Es uno de los que más anhelábamos hacer. Nos ganó la ansiedad, porque la idea era sacarlo el año que viene, pero ya arrancamos con tres temas propios: “La del abuelo”, “Bailarina carpera” y “Solo por verte bailar”. Después hicimos colaboraciones que fueron tendencias en YouTube y es hermoso que suceda eso con el folclore, con millones de vistas. Se vienen muchos más invitados en canciones propias y del cancionero popular; pero lo queremos cuidar mucho, hacerlo con delicadeza, pensar bien los temas y los invitados. Es uno de los géneros que más nos gusta y haber grabado “La talañita” con Milo J nos permitió ir a Viña del Mar a representar el país en el festival internacional.
- Llegaron a Chile apenas 15 días después de haber sido Consagración en el festival de Cosquín.
- Todavía no terminamos de procesar lo que nos pasó en este año, tanto en Viña como con en Cosquín, 2026 nos está dando muchas sorpresas. Fue una enorme emoción actuar en Chile. Cuando nos eligieron lo festejamos con lágrimas, como si fuera un gol. El momento de viajar, lo tomamos con mucha responsabilidad. Había gente esperándonos en el aeropuerto con regalos y banderas, realizamos un encuentro en una plaza en Santiago de Chile con todos nuestros fans y con nuestra participación en Viña todo se multiplicó. Son muchos años de carrera, pero como que ahora está pasando todo junto y llegar al Mercedes Sosa va a ser maravilloso, estamos muy entusiasmados.
Fiestas populares en Lules y en Alderetes
La 53° edición del tradicional festival Lules Canta a la Patria vivirá su segunda noche hoy en el Parque Cultural de Lules con un recorrido por la música popular con la presencia de LBC y Eugenia Quevedo, El Chaqueño Palavecino y Los Tipitos, junto con artistas tucumanos. En tanto, Alderetes celebrará sus 39 años como municipio desde las 19 y en el predio de Caseros y Urquiza, en una fiesta con entrada libre de la que participarán Sergio Galleguillo, Carperos, Los Sembradores, Agapito, Cynthia Peralta, Brenda Díaz, Miguel Agüero, Vu3lo, Los Parranderos, Diapasón y Trova Dúo, junto a agrupaciones de danza folclórica.