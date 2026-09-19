EconomíaRural

La Eeaoc analizó enfermedades en lotes comerciales y en los destinados a producir “caña semilla”

La evaluación se extendió desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Se monitorearon 160 lotes distribuidos en el área cañera de Tucumán: 105 plantaciones comerciales y 55 de semilleros registrados.

DATOS. La prevalencia provincial del carbón de la caña de azúcar llegó a un 47,6%, pero la incidencia media fue baja en la mayoría de los lotes afectados.
DATOS. La prevalencia provincial del carbón de la caña de azúcar llegó a un 47,6%, pero la incidencia media fue baja en la mayoría de los lotes afectados.
Hace 7 Hs

La semana pasada se publicó en LA GACETA Rural un trabajo realizado por Jéssica Lobo, por Leny Huvierne, por María Monachesi y por Constanza Joya, técnicas de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), y publicado en el Reporte Agroindustrial: el relevamiento de las principales enfermedades que afectan al cultivo de la caña de azúcar.

A diferencia de campañas anteriores, centradas únicamente en la prospección de lotes comerciales, esta vez se sumó la evaluación de lotes semilleros registrados, lo que permitió obtener información sobre la presencia, distribución e incidencia de las enfermedades tanto en plantaciones comerciales como en materiales destinados a la producción de “caña semilla”.

La campaña 2025/2026 presentó una marcada variabilidad en las condiciones climáticas. El período comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026 estuvo caracterizado por una primavera con precipitaciones irregulares, seguida por un cambio hacia un escenario predominantemente húmedo durante diciembre y enero. Entre febrero y marzo de 2026 estas condiciones persistieron, manteniéndose elevados niveles de humedad y excesos hídricos en amplias zonas de la provincia -particularmente en el centro y sur-, donde las precipitaciones se acumularon sobre suelos previamente recargados.

El período de evaluación se extendió desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Se monitorearon 160 lotes distribuidos en el área cañera de Tucumán, de los cuales 105 correspondieron a lotes comerciales y 55 a semilleros registrados. En los lotes comerciales se evaluaron cultivos desde edad caña planta hasta soca 4, mientras que los semilleros correspondieron a lotes de caña planta y soca 1.

Las variedades relevadas fueron LCP 85-384, TUC 95-10, TUC 00-19, TUC 03-12, TUC 06-7, TUC 02-22, TUC 00-65 y TUC 08-10. Los monitoreos se realizaron en los departamentos Burruyacu, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca y Tafí Viejo.

Para las enfermedades sistémicas o que afectan principalmente al tallo, como el carbón de la caña de azúcar y Pokkah boeng, la metodología de evaluación consistió en la delimitación de cuatro sitios de muestreo por hectárea, cada uno conformado por cuatro surcos de cinco metros lineales. En cada sitio se registró el número de tallos totales y de tallos afectados para determinar la incidencia (porcentaje de tallos enfermos) y la prevalencia (porcentaje de lotes afectados).

Por otro lado, para las enfermedades foliares como roya marrón y mancha en ojo, la severidad se estimó mediante 20 puntos de muestreo aleatorios por lote, utilizando la escala diagramática de 1 a 9, que se correlaciona con el porcentaje de área foliar afectada. En esa escala, el valor 4 constituye el umbral de referencia que diferencia a los materiales con comportamiento resistente (≤ 4) de aquellos considerados susceptibles (> 4).

En el caso del carbón de la caña de azúcar (Sporisorium scitamineum), la prevalencia provincial de la enfermedad fue de un 47,6%. Sin embargo, la incidencia promedio fue baja en la mayoría de los lotes afectados y solo ocho registraron valores superiores a un 5%.

Entre las variedades evaluadas, LCP 85-384 presentó la mayor prevalencia provincial (78,9%), manteniéndose como la variedad más afectada, lo cual coincide con los reportes de campañas anteriores.

Si bien se registraron condiciones ambientales inicialmente favorables para el desarrollo del carbón -caracterizadas por temperaturas de entre 25° C y 30° C y por períodos de sequía-, las abundantes precipitaciones ocurridas entre diciembre y marzo de 2026 podrían haber limitado la manifestación de la enfermedad. Sin embargo, la susceptibilidad varietal, junto con la presencia y persistencia del inóculo en el área cañera de la provincia, habrían desempeñado un papel clave en su amplia distribución.

El valor máximo de incidencia registrado en LCP 85-384 fue de un 48,2%, correspondiente a un lote en edad de soca 2 ubicado en Estación Aráoz, Leales. Ese mismo lote había sido evaluado previamente en edad de planta, con una incidencia máxima de un 16%. El incremento observado entre ambas evaluaciones sugiere la persistencia del inóculo y el progreso de la enfermedad en los sucesivos ciclos de cultivo.

En lo que respecta a las variedades TUC, TUC 06-7 registró una prevalencia del 61,1%. No obstante, la mayoría de los lotes afectados presentó bajos niveles de incidencia, con un valor máximo de 6,8% en la localidad de Campo de Herrera, Famaillá. Los restantes materiales evaluados presentaron únicamente trazas de la enfermedad o no evidenciaron síntomas.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Buscan avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno

Buscan avanzar hacia un uso más eficiente del nitrógeno

Zafra 2025/6: los excesos de agua pueden haber generado pérdidas de nitrógeno en los lotes

Zafra 2025/6: los excesos de agua pueden haber generado pérdidas de nitrógeno en los lotes

Comparan el manejo de RAC en quema y como cobertura

Comparan el manejo de RAC en quema y como cobertura

El carbón de la caña se dio en forma generalizada en Tucumán

El carbón de la caña se dio en forma generalizada en Tucumán

Aconsejan ajustar la fertilización según el tipo de ambiente

Aconsejan ajustar la fertilización según el tipo de ambiente

Lo más popular
¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías
1

¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías

“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok
2

“Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok

¿Usás IA para estudiar? Así podés detectar si una cita bibliográfica fue inventada
3

¿Usás IA para estudiar? Así podés detectar si una cita bibliográfica fue inventada

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado
4

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
5

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
2

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán
3

Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán
4

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán

Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem
5

Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem

Más Noticias
Monstruos

Monstruos

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: 10 planes con música, teatro y humor

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: 10 planes con música, teatro y humor

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Yeta, el vino que no se repite: cómo un error se convirtió en la línea más audaz de Cafayate

Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes

Camino del Perú: los vecinos aprendieron a vivir entre bocinazos, frenadas y accidentes

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

Comentarios