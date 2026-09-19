La Eeaoc analizó enfermedades en lotes comerciales y en los destinados a producir “caña semilla”

La campaña 2025/2026 presentó una marcada variabilidad en las condiciones climáticas. El período comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026 estuvo caracterizado por una primavera con precipitaciones irregulares, seguida por un cambio hacia un escenario predominantemente húmedo durante diciembre y enero. Entre febrero y marzo de 2026 estas condiciones persistieron, manteniéndose elevados niveles de humedad y excesos hídricos en amplias zonas de la provincia -particularmente en el centro y sur-, donde las precipitaciones se acumularon sobre suelos previamente recargados.