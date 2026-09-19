La Eeaoc analizó enfermedades en lotes comerciales y en los destinados a producir “caña semilla”

La semana pasada se publicó en LA GACETA Rural un trabajo realizado por Jéssica Lobo, por Leny Huvierne, por María Monachesi y por Constanza Joya, técnicas de la sección Fitopatología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), y publicado en el Reporte Agroindustrial: el relevamiento de las principales enfermedades que afectan al cultivo de la caña de azúcar.
A diferencia de campañas anteriores, centradas únicamente en la prospección de lotes comerciales, esta vez se sumó la evaluación de lotes semilleros registrados, lo que permitió obtener información sobre la presencia, distribución e incidencia de las enfermedades tanto en plantaciones comerciales como en materiales destinados a la producción de “caña semilla”.
La campaña 2025/2026 presentó una marcada variabilidad en las condiciones climáticas. El período comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026 estuvo caracterizado por una primavera con precipitaciones irregulares, seguida por un cambio hacia un escenario predominantemente húmedo durante diciembre y enero. Entre febrero y marzo de 2026 estas condiciones persistieron, manteniéndose elevados niveles de humedad y excesos hídricos en amplias zonas de la provincia -particularmente en el centro y sur-, donde las precipitaciones se acumularon sobre suelos previamente recargados.
El período de evaluación se extendió desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Se monitorearon 160 lotes distribuidos en el área cañera de Tucumán, de los cuales 105 correspondieron a lotes comerciales y 55 a semilleros registrados. En los lotes comerciales se evaluaron cultivos desde edad caña planta hasta soca 4, mientras que los semilleros correspondieron a lotes de caña planta y soca 1.
Las variedades relevadas fueron LCP 85-384, TUC 95-10, TUC 00-19, TUC 03-12, TUC 06-7, TUC 02-22, TUC 00-65 y TUC 08-10. Los monitoreos se realizaron en los departamentos Burruyacu, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca y Tafí Viejo.
Para las enfermedades sistémicas o que afectan principalmente al tallo, como el carbón de la caña de azúcar y Pokkah boeng, la metodología de evaluación consistió en la delimitación de cuatro sitios de muestreo por hectárea, cada uno conformado por cuatro surcos de cinco metros lineales. En cada sitio se registró el número de tallos totales y de tallos afectados para determinar la incidencia (porcentaje de tallos enfermos) y la prevalencia (porcentaje de lotes afectados).
Por otro lado, para las enfermedades foliares como roya marrón y mancha en ojo, la severidad se estimó mediante 20 puntos de muestreo aleatorios por lote, utilizando la escala diagramática de 1 a 9, que se correlaciona con el porcentaje de área foliar afectada. En esa escala, el valor 4 constituye el umbral de referencia que diferencia a los materiales con comportamiento resistente (≤ 4) de aquellos considerados susceptibles (> 4).
En el caso del carbón de la caña de azúcar (Sporisorium scitamineum), la prevalencia provincial de la enfermedad fue de un 47,6%. Sin embargo, la incidencia promedio fue baja en la mayoría de los lotes afectados y solo ocho registraron valores superiores a un 5%.
Entre las variedades evaluadas, LCP 85-384 presentó la mayor prevalencia provincial (78,9%), manteniéndose como la variedad más afectada, lo cual coincide con los reportes de campañas anteriores.
Si bien se registraron condiciones ambientales inicialmente favorables para el desarrollo del carbón -caracterizadas por temperaturas de entre 25° C y 30° C y por períodos de sequía-, las abundantes precipitaciones ocurridas entre diciembre y marzo de 2026 podrían haber limitado la manifestación de la enfermedad. Sin embargo, la susceptibilidad varietal, junto con la presencia y persistencia del inóculo en el área cañera de la provincia, habrían desempeñado un papel clave en su amplia distribución.
El valor máximo de incidencia registrado en LCP 85-384 fue de un 48,2%, correspondiente a un lote en edad de soca 2 ubicado en Estación Aráoz, Leales. Ese mismo lote había sido evaluado previamente en edad de planta, con una incidencia máxima de un 16%. El incremento observado entre ambas evaluaciones sugiere la persistencia del inóculo y el progreso de la enfermedad en los sucesivos ciclos de cultivo.
En lo que respecta a las variedades TUC, TUC 06-7 registró una prevalencia del 61,1%. No obstante, la mayoría de los lotes afectados presentó bajos niveles de incidencia, con un valor máximo de 6,8% en la localidad de Campo de Herrera, Famaillá. Los restantes materiales evaluados presentaron únicamente trazas de la enfermedad o no evidenciaron síntomas.