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El “Kily” González debuta en la MLS con Inter Miami y busca acercarse a la cima

Después de conquistar la Campeones Cup en su estreno, el entrenador argentino dirigirá por primera vez en la MLS. Las “Garzas” recibirán a San Diego FC con la misión de recortar distancias con Nashville SC.

Kily González debutó como técnico de Inter Miami.
"Kily" González debutó como técnico de Inter Miami.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Cristian González debuta este domingo como DT de Inter Miami en la MLS ante San Diego FC, con el objetivo de recortar distancias frente al líder de la conferencia.
  • El técnico asumió tras una racha negativa del club y debutó ganando la Campeones Cup ante Cruz Azul, buscando ahora trasladar ese triunfo inicial al torneo local.
  • González es el cuarto entrenador argentino de Lionel Messi en EE.UU. y afronta el reto de clasificar al equipo a los playoffs a falta de nueve fechas del torneo.
Resumen generado con IA

Cristian “Kily” González tendrá este domingo su primera experiencia como entrenador de Inter Miami en la MLS. Después del debut soñado con el triunfo 2-0 frente a Cruz Azul y la conquista de la Campeones Cup, el argentino buscará trasladar ese impulso al torneo local.

El desafío no será sencillo. Inter Miami atravesaba una profunda crisis antes de su llegada, con solamente una victoria en nueve partidos y la eliminación de la Leagues Cup durante la fase de grupos. En la Conferencia Este se encuentra a nueve puntos del líder Nashville SC cuando restan nueve jornadas antes de los playoffs.

El “Kily” también destacó la importancia de Lionel Messi dentro del proyecto. “Sin ninguna duda tienes que escucharlo siempre”, expresó. Además, consideró que la opinión de futbolistas de su jerarquía resulta “fundamental para el club”.

El estreno en la MLS será como local frente a San Diego FC, otro equipo necesitado de resultados después de acumular tres derrotas consecutivas.

González se convertirá así en el cuarto entrenador de Messi desde su llegada a la MLS, todos argentinos. Tras levantar su primer trofeo con apenas un entrenamiento, ahora comenzará su desafío en el campeonato estadounidense.

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