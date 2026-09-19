Roya marrón: variedades TUC presentaron niveles de severidad bajos o ausencia de la enfermedad

La mayor expresión de la enfermedad observada hacia el final de la campaña podría estar asociada a las condiciones ambientales registradas durante el verano, caracterizadas por una elevada humedad y la persistencia del mojado foliar, junto con temperaturas templadas; en especial, durante la noche. Esas condiciones, favorecidas por períodos prolongados de rocío y de precipitaciones, son consideradas óptimas para el desarrollo de Bipolaris sacchari, ya que promueven la infección y el avance de la enfermedad sobre la lámina foliar. La respuesta diferencial de las variedades habría contribuido a una mayor severidad en los materiales más susceptibles.