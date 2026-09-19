Una gira técnica integral conecta el potencial de Tucumán y Jujuy para el cultivo de palta

En los últimos años, la diversificación agrícola en el noroeste argentino (NOA) encontró en el cultivo de palto una alternativa de alto valor comercial y un gran potencial de desarrollo regional. Con suelos y microclimas propicios en sectores de Tucumán, Jujuy y provincias vecinas, la producción de esta fruta exige cada vez más adopción de tecnología, un manejo riguroso desde el vivero y estrategias precisas para consolidar tanto el mercado interno como las oportunidades de exportación.
Para acompañar este crecimiento y responder a las demandas del sector, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) acompaña, junto a Hazera y a la Fundación ArgenINTA, la Gira Técnica Argentina 2026 del palto. Este recorrido integral se realizará del 21 al 24 de septiembre, uniendo las principales zonas productivas de ambas provincias bajo el lema “Del vivero al campo”.
Claves técnicas
El manejo agronómico del palto presenta desafíos particulares que van desde la selección genética inicial hasta la comercialización. En ese sentido, la gira pondrá el foco en pilares fundamentales para lograr huertos estables y de alta productividad: vivero y portainjertos -la elección de portainjertos adecuados y un óptimo manejo en vivero resultan vitales para prevenir enfermedades radiculares y asegurar el establecimiento exitoso de las plantas en el campo-; instalación y formación -criterios técnicos indispensables para el diseño de huertos, la plantación y la conducción inicial de los ejemplares-; y manejo integral del huerto -las buenas prácticas culturales, la nutrición y el riego eficiente, determinantes para elevar los rindes y la calidad de la fruta.
Las actividades contarán con la presencia del especialista peruano en el establecimiento de cultivos de alto rendimiento Carlo Meléndez Müller, quien brindará su experiencia y conocimientos para adaptarlos a la realidad productiva argentina.
La agenda se desarrollará de manera itinerante a lo largo de cuatro jornadas. El lunes 21 de septiembre, a las 14, en INTA Famaillá (Tucumán): apertura oficial con la IIIª Jornada Técnica del Cultivo de Palto en la sede institucional (ruta provincial 301, kilómetro 32), con charlas magistrales sobre portainjertos, manejo de vivero y establecimiento, comercialización y poscosecha, además de un espacio de intercambio técnico y comercial. El martes 22 de septiembre, en Perico y El Carmen (Jujuy): recorrido técnico y observación directa en campo, con visitas a diferentes productores y un espacio de intercambio con productores locales. El miércoles 23 de septiembre, a las 10, en INTA Yuto (Jujuy): jornada técnica orientada a los productores de las zonas norteñas, con foco en portainjertos, instalación, formación y manejo integral del huerto, y visita a productores. El jueves 24 de septiembre, en quintas y ensayos de Tucumán: cierre de la gira con visitas a quintas de la zona productiva tucumana y evaluación a campo de materiales de propagación, como Duke 7 y otros ensayos locales.
Las actividades están destinadas a viveristas, productores, técnicos y profesionales del sector. La participación es sin costo, aunque los cupos son limitados debido a la capacidad de las instalaciones y a la logística. Para más información: carbajoromero.maria@inta.gob.ar y mariano.winograd@gmail.com.