Una gira técnica integral conecta el potencial de Tucumán y Jujuy para el cultivo de palta

La agenda se desarrollará de manera itinerante a lo largo de cuatro jornadas. El lunes 21 de septiembre, a las 14, en INTA Famaillá (Tucumán): apertura oficial con la IIIª Jornada Técnica del Cultivo de Palto en la sede institucional (ruta provincial 301, kilómetro 32), con charlas magistrales sobre portainjertos, manejo de vivero y establecimiento, comercialización y poscosecha, además de un espacio de intercambio técnico y comercial. El martes 22 de septiembre, en Perico y El Carmen (Jujuy): recorrido técnico y observación directa en campo, con visitas a diferentes productores y un espacio de intercambio con productores locales. El miércoles 23 de septiembre, a las 10, en INTA Yuto (Jujuy): jornada técnica orientada a los productores de las zonas norteñas, con foco en portainjertos, instalación, formación y manejo integral del huerto, y visita a productores. El jueves 24 de septiembre, en quintas y ensayos de Tucumán: cierre de la gira con visitas a quintas de la zona productiva tucumana y evaluación a campo de materiales de propagación, como Duke 7 y otros ensayos locales.