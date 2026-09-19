UNT: buscan obtener un bioplástico a partir del almidón de batatas descartadas

Los ensayos se realizan en el Laboratorio de Alimentos del Departamento de Procesos y Gestión Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet), y apuntan a desarrollar un material biodegradable con posibles usos en la agricultura y, a más largo plazo, en medicina regenerativa. La estudiante de Ingeniería Química Lelia Almará Gussoni integra el equipo dirigido por la doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Carolina Saracho. También participan Paula Araujo, Nicolás Nieva, Daniel Valdeón, Gabriela Mistretta y Ana Cuezzo. La investigación se desarrolla en el marco de un Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional de Tucumán (Piunt), financiado por la UNT, que trabaja sobre el aprovechamiento de recursos disponibles en el territorio y la diversificación de las producciones de pequeños productores y emprendimientos familiares.