Pokkah boeng presentó una prevalencia de un 42,9%, con incidencias máximas de un 20%

La enfermedad de Pokkah boeng (complejo Fusarium fujikuroi) presentó una prevalencia provincial de un 42,9%, con incidencias máximas superiores a un 20% en cuatro variedades: TUC 00-65 en Cruz Alta (Figura 5), TUC 02-22 y TUC 03-12 en Leales, y TUC 06-7 en Burruyacú. Estos materiales evidenciaron la mayor susceptibilidad durante la campaña, mientras que LCP 85-384 mostró una baja incidencia de la enfermedad.
Durante la presente campaña, la distribución de Pokkah boeng no evidenció un patrón claramente asociado con las condiciones climáticas. En contraste, las diferencias observadas entre variedades sugieren que la susceptibilidad diferencial de los cultivares habría tenido una influencia importante en la expresión de la enfermedad.
En cuanto a la estría roja (Acidovorax avenae subsp. avenae), entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se evaluaron lotes comerciales distribuidos en los departamentos de Burruyacu, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca y Tafí Viejo. En cada lote se seleccionaron al azar tramos de 5 metros lineales, en los que se registró la presencia de tallos con estrías rojas en hojas y de tallos afectados por polvillo. Se detectaron síntomas de la enfermedad en 22 lotes, con una prevalencia provincial de un 13,8%.
La enfermedad se observó principalmente en los departamentos de Leales (22,2%), Simoca (20%), Cruz Alta (17%) y Burruyacu (16,7%), una distribución que coincide con la observada en campañas anteriores. La presencia de polvillo fue baja (3,8%) y se detectó únicamente en Leales y en Cruz Alta.
A nivel varietal, TUC 00-19 fue la variedad más afectada, con una prevalencia de estría roja de un 44,4%, seguida por TUC 00-65 (36,4%) y TUC 02-22 (21,4%).
En cuanto a la incidencia, TUC 06-7 presentó la mayor incidencia máxima de estría roja en hojas (46,8%), mientras que la mayor incidencia máxima de polvillo se registró en TUC 00-65 (50%).
El aumento en la detección de la enfermedad respecto de la campaña anterior coincidió con un período caracterizado por abundantes precipitaciones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, que generaron condiciones de elevada humedad y excesos hídricos en gran parte del área cañera de Tucumán.