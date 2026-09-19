Pokkah boeng presentó una prevalencia de un 42,9%, con incidencias máximas de un 20%

En cuanto a la estría roja (Acidovorax avenae subsp. avenae), entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se evaluaron lotes comerciales distribuidos en los departamentos de Burruyacu, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca y Tafí Viejo. En cada lote se seleccionaron al azar tramos de 5 metros lineales, en los que se registró la presencia de tallos con estrías rojas en hojas y de tallos afectados por polvillo. Se detectaron síntomas de la enfermedad en 22 lotes, con una prevalencia provincial de un 13,8%.