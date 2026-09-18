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Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La conductora volvió a ser ingresada al Sanatorio Mater Dei durante la tarde de este viernes, a menos de una semana de haber recibido el alta.

MIRTHA LEGRAND. La conductora permanece internada.
MIRTHA LEGRAND. La conductora permanece internada.
Hace 41 Min

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, a menos de una semana de haber recibido el alta médica. La diva ingresó durante la tarde y desde el centro de salud difundieron un nuevo parte sobre su estado.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informó el Sanatorio Mater Dei.

Según el parte, la conductora permanecerá internada mientras se realizan los estudios y controles necesarios y se define el tratamiento correspondiente.

Por último, desde la institución indicaron que, “de no mediar cambios”, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación
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