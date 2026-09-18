Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, a menos de una semana de haber recibido el alta médica. La diva ingresó durante la tarde y desde el centro de salud difundieron un nuevo parte sobre su estado.
“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informó el Sanatorio Mater Dei.
Según el parte, la conductora permanecerá internada mientras se realizan los estudios y controles necesarios y se define el tratamiento correspondiente.
Por último, desde la institución indicaron que, “de no mediar cambios”, se emitirá un nuevo parte médico el próximo lunes.