Cultura

Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada nuevamente

La diva de los almuerzos había recibido el alta el domingo pasado, pero en las últimas horas debió regresar al sanatorio.

Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada nuevamente
Caras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires debido a complicaciones de un cuadro respiratorio bronquial.
  • La conductora había recibido el alta médica hacía menos de una semana tras seis días de internación, pero continuaba con tos y bajo seguimiento en su domicilio.
  • Mientras la diva permanece bajo observación, su nieta Juana Viale se hizo cargo de la conducción de su programa, a la espera de la evolución de su salud.
Resumen generado con IA

Menos de una semana después de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand debió ser internada nuevamente en el sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó a la guardia en las últimas horas y permanecerá bajo cuidados médicos, según confirmó LA NACION.

La nueva internación se produjo después del cuadro respiratorio bronquial y el proceso gripal que había atravesado durante los últimos días. Legrand, de 99 años, había recibido el alta el domingo 13 de septiembre y continuaba con su recuperación en su domicilio.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, había informado entonces el Mater Dei.

Tras conocerse el alta, la familia de la conductora agradeció mediante sus redes sociales la atención que recibió durante su permanencia en la institución y destacó “el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”.

El cuadro que había motivado su internación

Legrand había ingresado al Mater Dei el lunes 7 de septiembre después de realizarse estudios de control debido a una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana.

En aquella oportunidad, desde el sanatorio habían informado que permanecería bajo observación por precaución y para completar una serie de estudios.

Aunque recibió el alta seis días después, la conductora todavía no había retomado su actividad televisiva. Este viernes, su nieta Juana Viale quedó a cargo de la grabación del programa que se emitirá el sábado.

La mesa contará con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

Seguía con tos

Horas antes de conocerse la nueva internación, fuentes cercanas a Legrand habían señalado a LA NACION que la conductora se estaba “recuperando muy bien”.

Sin embargo, todavía presentaba tos y sus médicos mantenían un seguimiento cercano de su evolución.

La información sobre su regreso al Mater Dei también fue confirmada por los productores del programa de Legrand durante Los Profesionales. Por el momento, permanecerá bajo atención médica.

Temas Buenos AiresMirtha LegrandJuana Viale
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura
1

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral
2

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla
3

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
4

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
5

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
5

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Más Noticias
Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

La lujosa casa de Lautaro Martínez en Milán: diseño minimalista, gimnasio y terraza con parrilla

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago durante los festejos de Messi: el detalle que se volvió viral

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Comentarios