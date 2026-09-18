Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada nuevamente

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires debido a complicaciones de un cuadro respiratorio bronquial.
- La conductora había recibido el alta médica hacía menos de una semana tras seis días de internación, pero continuaba con tos y bajo seguimiento en su domicilio.
- Mientras la diva permanece bajo observación, su nieta Juana Viale se hizo cargo de la conducción de su programa, a la espera de la evolución de su salud.
Menos de una semana después de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand debió ser internada nuevamente en el sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó a la guardia en las últimas horas y permanecerá bajo cuidados médicos, según confirmó LA NACION.
La nueva internación se produjo después del cuadro respiratorio bronquial y el proceso gripal que había atravesado durante los últimos días. Legrand, de 99 años, había recibido el alta el domingo 13 de septiembre y continuaba con su recuperación en su domicilio.
“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, había informado entonces el Mater Dei.
Tras conocerse el alta, la familia de la conductora agradeció mediante sus redes sociales la atención que recibió durante su permanencia en la institución y destacó “el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”.
El cuadro que había motivado su internación
Legrand había ingresado al Mater Dei el lunes 7 de septiembre después de realizarse estudios de control debido a una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana.
En aquella oportunidad, desde el sanatorio habían informado que permanecería bajo observación por precaución y para completar una serie de estudios.
Aunque recibió el alta seis días después, la conductora todavía no había retomado su actividad televisiva. Este viernes, su nieta Juana Viale quedó a cargo de la grabación del programa que se emitirá el sábado.
La mesa contará con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.
Seguía con tos
Horas antes de conocerse la nueva internación, fuentes cercanas a Legrand habían señalado a LA NACION que la conductora se estaba “recuperando muy bien”.
Sin embargo, todavía presentaba tos y sus médicos mantenían un seguimiento cercano de su evolución.
La información sobre su regreso al Mater Dei también fue confirmada por los productores del programa de Legrand durante Los Profesionales. Por el momento, permanecerá bajo atención médica.