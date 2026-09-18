“Todo era parte del aprendizaje”: Ivo Chiapponi repasó sus dos medallas en gimnasia artística en los Juegos Suramericanos
Resumen para apurados
- El gimnasta tucumano Ivo Chiapponi logró dos medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, iniciando con éxito el ciclo olímpico tras un arduo entrenamiento.
- Chiapponi dejó Tucumán para formarse en Buenos Aires con rutinas de doble turno durante 15 años y adaptó sus series tras los cambios reglamentarios posteriores a París.
- Tras una breve pausa, el atleta buscará la clasificación a los Juegos Panamericanos del próximo año, consolidando su camino hacia futuras competencias internacionales.
Ivo Chiapponi cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas y ahora ya mira hacia adelante. El tucumano consiguió una presea por equipos y otra individual, el bronce en barras paralelas, en una competencia que había marcado como uno de los primeros grandes objetivos de su ciclo olímpico.
“Acá comienza el ciclo olímpico. Es el primer torneo importante que tenemos. Estuvimos entrenando mucho, preparando las series y ahora estoy muy contento con los resultados”, contó Chiapponi en diálogo con LG Play. La preparación había comenzado después de los Juegos de París, cuando el gimnasta empezó a trabajar en nuevas rutinas pensando en las competencias que vendrían.
La espera para llegar a esas finales fue larga. “Cuando terminó París, el código de gimnasia cambió y empecé a armar las series ya en 2024 pensando en estos torneos. Hubo torneos con caídas y mejoras, pero todo era parte del aprendizaje para llegar a este torneo”, explicó. En Santa Fe pudo clasificarse a dos finales, aunque una caída en suelo le dejó el sabor amargo que rápidamente pudo revertir con el podio en paralelas.
Una carrera marcada por el esfuerzo
El camino de Chiapponi también estuvo acompañado por un cambio de vida. Comenzó en Asociación Mitre y luego se trasladó a Buenos Aires para continuar su formación. “Se necesita mucha infraestructura para realizar el deporte en alto rendimiento. Con Guido Zelaya hicimos durante un tiempo el trabajo de ir y volver a Buenos Aires hasta que tomamos la decisión de que me estableciera directamente allá”, relató.
La exigencia tampoco fue menor. “A los 15 o 16 años ya entrenaba doble turno. De 9 a 12 y de 14 a 18, más o menos. Esa es la rutina que mantuve durante los últimos 15 años y eso es lo que hoy se plasma, por ahí, con un resultado”, contó. Para el tucumano, además, es importante que la gimnasia tenga mayor difusión y respaldo.
Ahora llegará un descanso breve antes de volver al trabajo. “Nos tomamos unos días para descansar, pero la mirada ya está puesta en el siguiente objetivo, que son los Juegos Panamericanos del año que viene. Ahí empezaremos también el proceso de clasificación. Es un camino largo y hay que ir paso a paso”, adelantó Chiapponi. Las dos medallas conseguidas en Santa Fe ya forman parte de su nuevo ciclo, pero el tucumano sabe que todavía queda mucho camino por recorrer.