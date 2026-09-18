“Todo era parte del aprendizaje”: Ivo Chiapponi repasó sus dos medallas en gimnasia artística en los Juegos Suramericanos

Ahora llegará un descanso breve antes de volver al trabajo. “Nos tomamos unos días para descansar, pero la mirada ya está puesta en el siguiente objetivo, que son los Juegos Panamericanos del año que viene. Ahí empezaremos también el proceso de clasificación. Es un camino largo y hay que ir paso a paso”, adelantó Chiapponi. Las dos medallas conseguidas en Santa Fe ya forman parte de su nuevo ciclo, pero el tucumano sabe que todavía queda mucho camino por recorrer.