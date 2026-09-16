El tucumano Ivo Chiapponi se subió al podio en los Juegos Suramericanos y consiguió el bronce en barras paralelas
El gimnasta tucumano terminó tercero en la final masculina de barras paralelas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Alcanzó un puntaje de 12.950 y sumó una nueva medalla en una competencia que había definido como uno de los primeros grandes objetivos de su ciclo olímpico.
Resumen para apurados
- El gimnasta tucumano Ivo Chiapponi ganó la medalla de bronce en barras paralelas durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras alcanzar 12.950 puntos en la final.
- Chiapponi desempató el tercer puesto con el colombiano Thomas Mejía y sumó su segundo podio en el certamen, tras haber logrado previamente una medalla en la prueba por equipos.
- El logro ratifica el crecimiento del gimnasta argentino y consolida sus objetivos en el inicio del ciclo olímpico rumbo a las próximas competencias internacionales.
Ivo Chiapponi volvió a subirse al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El gimnasta tucumano consiguió la medalla de bronce en la final masculina de barras paralelas luego de obtener un puntaje de 12.950 y finalizar tercero entre los ocho competidores que disputaron la definición.
El oro quedó en manos del colombiano Ángel Barajas, que se impuso con 14.025 puntos y marcó una importante diferencia sobre el resto de los finalistas. El brasileño Diogo Brajão consiguió la medalla de plata con 13.600, mientras que Chiapponi completó el podio.
El resultado tuvo además una particularidad: el tucumano terminó igualado en 12.950 con el colombiano Thomas Mejía, aunque la definición ubicó al argentino en el tercer puesto y le permitió quedarse con el bronce.
Para Chiapponi, la actuación significó otra alegría dentro de una competencia que había comenzado con buenas sensaciones. En la jornada inicial ya había conseguido una medalla en la prueba por equipos y había destacado la importancia que los Juegos tenían dentro de su planificación.
“Es todo una locura acá, muy emocionante. Un torneo de esta magnitud y en Argentina está siendo muy lindo. Lo estoy disfrutando mucho porque fue uno de los objetivos de este ciclo olímpico”, había explicado el tucumano tras aquella primera presentación.