Impuesto inmobiliario en Tucumán: cuánto sube y qué impacto tendrá en el mercado de propiedades

El impuesto inmobiliario vuelve a sumar presión sobre los propietarios tucumanos. Desde octubre, el tributo tendrá un nuevo incremento del 6,5% y, de acuerdo con el análisis del sector inmobiliario, el aumento acumulado durante el año superará el 28%. La suba se produce mientras la Provincia avanza con la actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles y en un mercado que todavía muestra una marcada diferencia entre los precios de las propiedades usadas y las que salen a estrenar.