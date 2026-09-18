Impuesto inmobiliario en Tucumán: cuánto sube y qué impacto tendrá en el mercado de propiedades
Resumen para apurados
- En Tucumán, el impuesto inmobiliario subirá 6,5% en octubre por la actualización de valuaciones fiscales provinciales, acumulando un alza anual superior al 28%.
- La Provincia ajustó valores mediante Catastro, mientras el sector advierte que la tasa es de las más altas del país en un mercado con sobreoferta de inmuebles usados.
- La suba de costos frena nuevos desarrollos a estrenar, por lo que el sector confía en los créditos hipotecarios para reactivar las ventas y recuperar la rentabilidad.
El impuesto inmobiliario vuelve a sumar presión sobre los propietarios tucumanos. Desde octubre, el tributo tendrá un nuevo incremento del 6,5% y, de acuerdo con el análisis del sector inmobiliario, el aumento acumulado durante el año superará el 28%. La suba se produce mientras la Provincia avanza con la actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles y en un mercado que todavía muestra una marcada diferencia entre los precios de las propiedades usadas y las que salen a estrenar.
Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán y secretario general de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, explicó en diálogo con LA GACETA que la actualización de las valuaciones fiscales busca acercar los registros oficiales a los valores que tienen actualmente las propiedades.
Según detalló, el Gobierno provincial viene realizando desde hace años una reevaluación de los inmuebles a partir de información de Catastro y con el uso de distintas herramientas tecnológicas.
“Hay lugares donde crecieron los inmuebles en gran medida su valor y seguían muy por debajo del precio”, dijo Guzmán.
El dirigente consideró que ese proceso permite reducir la diferencia entre el valor fiscal y el valor de mercado de una propiedad. Sin embargo, planteó que la discusión no debería quedar solamente en la actualización de las valuaciones, sino que también debería contemplar la tasa que se aplica sobre ellas.
“Entendemos que tiene que ser así, pero también entendemos que las tasas son una de las más altas del país”, sostuvo.
Para Guzmán, el incremento termina trasladándose al bolsillo de los propietarios. “Esa tasa tendría que también ser analizada para bajarla porque termina afectando al ciudadano”, afirmó.
El referente del sector puso además el aumento en perspectiva frente a la evolución de los ingresos. “Todo viene subiendo, a pesar de que estemos hablando de que la inflación esté baja. Hablar de un 28% de aumento en forma anual y habría que ver si los sueldos también van acompañando ese aumento”, señaló.
Cómo están los precios de las propiedades en Tucumán
El nuevo incremento del impuesto llega en un mercado inmobiliario que presenta comportamientos diferentes según el tipo de propiedad.
En el segmento de los inmuebles usados, Guzmán sostuvo que todavía existen oportunidades debido a la cantidad de propiedades que permanecen en oferta desde hace tiempo. Esa situación, explicó, mantiene los precios en niveles bajos.
“Hoy sigue siendo un gran negocio el que tiene dinero para poder comprar un bien usado”, afirmó.
La situación cambia cuando se trata de propiedades a estrenar. Allí aparece uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector: los costos de construcción aumentaron y los desarrolladores necesitan vender a valores que quedan por encima de los precios de las unidades usadas.
“Los desarrolladores se encuentran con un problema donde los costos de construcción aumentaron, el valor de venta que sale es muy por arriba del usado”, explicó.
Ese desfasaje también repercute en el ritmo de las nuevas obras. Según Guzmán, la dificultad para vender las unidades a los valores necesarios para recuperar la inversión termina condicionando el desarrollo de nuevos proyectos.
“Muchas veces uno no ve la cantidad de obras como se solía ver años anteriores justamente por eso, porque el desarrollador está tardando en la venta de esos inmuebles a estrenar”, señaló.
La diferencia entre una propiedad usada y una nueva
Para Guzmán, la disparidad que actualmente se observa en los precios de los inmuebles tiene una explicación concreta. Mientras las propiedades usadas arrastran valores contenidos por la elevada oferta, las nuevas deben incorporar en su precio los mayores costos que implica construir.
“El inmueble usado viene con un precio y cuando el desarrollador sale con un producto a estrenar está afectado por el costo de construcción, que hoy está alto para el mercado que lo paga”, describió.
El dirigente consideró que ese equilibrio podría comenzar a modificarse a medida que se vendan las propiedades que hoy permanecen en oferta.
En ese escenario, también asignó un papel importante al crédito hipotecario. Guzmán destacó las medidas impulsadas a nivel nacional para que los bancos puedan ofrecer financiamiento más accesible y competitivo.
La posibilidad de acceder a crédito, explicó, puede contribuir a movilizar un mercado que todavía enfrenta dificultades para acercar los precios de las propiedades nuevas a la capacidad de compra de los consumidores.