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Los impuestos Inmobiliario y Automotor cierran el año con un aumento

El Gobierno decretó la suba para el último trimestre de este 2026.

La Dirección General de Rentas
La Dirección General de Rentas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso subas del 6,77% en el Inmobiliario y 5,82% en Automotor para el cuarto trimestre en Tucumán, aplicando reajustes legales periódicos.
  • Las subas trimestrales rigen para 420.000 inmuebles y rodados de menos de 10 años, adecuando valuaciones desfasadas desde 1997 según pautas de Catastro y registros nacionales.
  • Pese al impacto en los contribuyentes, estos tributos patrimoniales tienen baja incidencia fiscal en Tucumán frente a Ingresos Brutos, que aporta el 80% de la recaudación.
Resumen generado con IA

El cierre de 2026 llegará con un incremento de los impuestos patrimoniales. El Poder Ejecutivo dispuesto un reajuste del 6,77% sobre la valuación fiscal vigente de las propiedades, en virtud a lo normado en el artículo 14 de la Ley 7971 (texto consolidado por Ley N° 9924), para la totalidad de los inmuebles de la provincia. Asimismo, autorizó el incremento del 5,82% para el Automotor y Rodados. Ambas subas se aplicarán en el cuarto trimestre de este año, de acuerdo con sendos decretos firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía, Daniel Abad.

En el Gobierno indican que el incremento será inferior al vigente para el tercer trimestre que ha sido del 9,91% para el Inmobiliario y del 7,8% para la patente. La medida abarcará a las 420.000 propiedades, urbanas y rurales, empadronadas en todo el territorio provincial. Para el caso del Automotor, la situación es diferente, ya que, si bien el padrón contiene a 380.000 vehículos, en la Casa de Gobierno aclaran que el 40% de esos rodados tienen una antigüedad superior a los 10 años y, por lo tanto, no les alcanza el tributo.

La actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles fue impulsada a fines de 2024. Por ese entonces, la gestión del gobernador Jaldo consideró que el Consejo Federal del Catastro (CFC) resaltó la importancia de modernizar las valuaciones inmobiliarias para las transferencias de inmuebles. “En el caso de la provincia de Tucumán, los valores fiscales actuales, derivados de un revalúo de 1997, evidencian una significativa desproporción asimétrica y distorsiva de estos frente a los valores de mercado”, se argumentó al solicitar la sanción de la norma a la Legislatura. A su vez, se advirtió que la tendencia nacional hacia la obtención de valores reales de la riqueza inmobiliaria -basada en análisis técnicos- ha motivado una revisión de las metodologías masivas de valuación empleadas por los catastros. Desde entonces, cada tres meses, la provincia aplica el revalúo en función de las determinaciones que sugiere la Dirección de Catastro. La última suba fue decidida a través del decreto Nº 2.158 del Ministerio de Economía.

En tanto, para el caso de la patente, el decreto 2.157 facultó a la Dirección General de Rentas a  adecuar trimestralmente los valores determinados de conformidad al mecanismo legalmente previsto, en función del valor fijado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y los valores de referencia de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), correspondiente al penúltimo mes anterior del trimestre calendario de que se trate. La norma indica, además, que se ha establecido un tope para que ese incremento no golpee con fuerza en la economía del contribuyente.

Si se trata de un vehículo 0KM, la legislación vigente indica que, al momento de la inscripción, la Autoridad de Aplicación deberá “tomar el valor de la tabla vigente de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, o el importe que surja de la factura de venta extendida por la fábrica o concesionaria o alguno de los valores comprendidos los párrafos precedentes”. En el caso de las unidades importadas, la norma especifica que el avalúo de esos vehículos resulta de su “valor de despacho a plaza, incluidos los derechos de importación, tasa de estadística, fletes, seguros, etc.; sin tener en cuenta los regímenes especiales”.

Los impuestos patrimoniales no tienen una fuerte incidencia en la recaudación mensual de la provincia. El Inmobiliario participa con el 1%, mientras que el Automotor con un 3,76%. Ingresos Brutos es la “gallina de los huevos de oro”: ocho de cada 10 pesos que se recaudan responde al cobro de ese tributo.

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