Los impuestos Inmobiliario y Automotor cierran el año con un aumento

La actualización de las valuaciones fiscales de los inmuebles fue impulsada a fines de 2024. Por ese entonces, la gestión del gobernador Jaldo consideró que el Consejo Federal del Catastro (CFC) resaltó la importancia de modernizar las valuaciones inmobiliarias para las transferencias de inmuebles. “En el caso de la provincia de Tucumán, los valores fiscales actuales, derivados de un revalúo de 1997, evidencian una significativa desproporción asimétrica y distorsiva de estos frente a los valores de mercado”, se argumentó al solicitar la sanción de la norma a la Legislatura. A su vez, se advirtió que la tendencia nacional hacia la obtención de valores reales de la riqueza inmobiliaria -basada en análisis técnicos- ha motivado una revisión de las metodologías masivas de valuación empleadas por los catastros. Desde entonces, cada tres meses, la provincia aplica el revalúo en función de las determinaciones que sugiere la Dirección de Catastro. La última suba fue decidida a través del decreto Nº 2.158 del Ministerio de Economía.