Médicos del Garrahan reclamaron la prórroga de la emergencia sanitaria pediátrica

Los trabajadores del Hospital Garrahan reclamaron este miércoles la prórroga y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, que vence en octubre. El pedido se realizó durante un abrazo simbólico al centro de salud, del que participaron médicos, residentes, legisladores nacionales y familiares de pacientes.