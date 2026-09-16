Médicos del Garrahan reclamaron la prórroga de la emergencia sanitaria pediátrica

Resumen para apurados
- Trabajadores del Garrahan y legisladores hicieron un abrazo al hospital este miércoles para exigir la prórroga de la emergencia pediátrica ante su inminente vencimiento.
- La ley, que vence en octubre, permitió mejoras salariales y laborales para residentes; el reclamo incluye denuncias gremiales por presunta persecución de las autoridades.
- De no prorrogarse la norma en el Congreso, peligran los avances laborales obtenidos y podría reactivarse el conflicto gremial en el principal hospital pediátrico del país.
Los trabajadores del Hospital Garrahan reclamaron este miércoles la prórroga y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, que vence en octubre. El pedido se realizó durante un abrazo simbólico al centro de salud, del que participaron médicos, residentes, legisladores nacionales y familiares de pacientes.
Durante la jornada, los trabajadores analizaron junto a representantes del Congreso y dirigentes gremiales la situación del hospital y las próximas medidas ante el vencimiento de la normativa.
Reclamo de los médicos del Hospital Garrahan
El diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, sostuvo que la legislación fue impulsada para atender la situación de los profesionales de la salud pediátrica y de los residentes nacionales.
"En octubre se vence la Ley de Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, de la cual soy autor pero fue respaldada por toda la oposición parlamentaria, por eso estamos aquí para acompañar el pedido de esta comunidad", explicó Yedlin.
Según señaló el legislador, la normativa permitió que el reclamo de los trabajadores del Garrahan derivara en una actualización salarial y en cambios vinculados con las condiciones de los residentes nacionales.
"La ley de alguna forma logró el año pasado que la lucha de los profesionales del Garrahan obligara a las autoridades a la actualización salarial y a terminar con la precarización del régimen de los residentes nacionales", afirmó.
Qué reclaman los trabajadores del Garrahan
El abrazo simbólico contó con la participación de las diputadas nacionales Paula Penacca y Claudia Palladino, esta última vicepresidenta de la Comisión de Salud y Acción Social; el senador nacional Wado de Pedro y la diputada nacional con mandato cumplido Vilma Ripoll, entre otros dirigentes.
Los legisladores también mantuvieron una reunión con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, además de dirigentes de ATE y la CTA, médicos y residentes.Durante el encuentro analizaron las medidas que podrían adoptar frente al vencimiento de la emergencia sanitaria pediátrica y la situación laboral de los trabajadores del hospital.
Críticas a las autoridades del hospital
Los representantes gremiales y los trabajadores también plantearon cuestionamientos por la situación interna del Hospital Garrahan y denunciaron un contexto de "fuerte persecución" por parte de las autoridades del nosocomio.
El directorio del hospital está encabezado por Mariano Pirozzo y depende del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones.
El reclamo se produce mientras los trabajadores buscan garantizar la continuidad de las medidas contempladas por la legislación de emergencia y sostener las mejoras salariales y laborales alcanzadas durante el último período.