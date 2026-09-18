El secreto de la histórica finca donde viven Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La casa de campo que Julieta Prandi comparte con Emanuel Ortega tiene una historia que se remonta a varias décadas y está estrechamente vinculada con la familia del músico. Ubicada en Luján, la finca fue diseñada y construida por Palito Ortega y Evangelina Salazar y, con el paso del tiempo, se convirtió en escenario de distintos momentos relacionados con el mundo del espectáculo argentino.