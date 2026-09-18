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El secreto de la histórica finca donde viven Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La histórica finca donde viven Julieta Prandi y Emanuel Ortega fue construida por Palito Ortega y Evangelina Salazar en Luján y guarda espacios con una historia muy particular, como una capilla privada y un estudio de grabación vinculado a Charly García.

La casa de Julieta Prandi y Emanuel Ortega guarda un detalle que la une con Charly García
La casa de Julieta Prandi y Emanuel Ortega guarda un detalle que la une con Charly García
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi y Emanuel Ortega residen hoy en "Los Pájaros", histórica finca de Luján construida por Palito Ortega donde afianzan su vida campestre y en pareja.
  • Diseñada por Palito y Evangelina Salazar, la propiedad albergó bodas familiares, un estudio musical y fue refugio clave en la recuperación de Charly García.
  • El predio trasciende como un refugio de alto valor patrimonial y sentimental que fusiona la vida íntima de la pareja con la memoria viva del espectáculo nacional.
Resumen generado con IA

La casa de campo que Julieta Prandi comparte con Emanuel Ortega tiene una historia que se remonta a varias décadas y está estrechamente vinculada con la familia del músico. Ubicada en Luján, la finca fue diseñada y construida por Palito Ortega y Evangelina Salazar y, con el paso del tiempo, se convirtió en escenario de distintos momentos relacionados con el mundo del espectáculo argentino.

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

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La propiedad, conocida como “Los Pájaros”, combina un estilo rural clásico con amplios espacios verdes, árboles y distintos sectores destinados tanto al descanso como a las actividades vinculadas con la vida de campo.

La casa de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y su historia familiar

La finca ocupa un lugar especial dentro de la historia de la familia Ortega. Uno de sus espacios más emblemáticos es una capilla privada, construida para las celebraciones religiosas de la familia.

En ese lugar se casaron Julieta Ortega e Iván Noble y también se llevaron adelante bautismos de distintos integrantes del clan. Así, la capilla se convirtió en uno de los rincones con mayor valor sentimental de la propiedad.

La impresionante finca de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que fue escenario de historias inolvidables La impresionante finca de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que fue escenario de historias inolvidables TN

Otro de los sectores particulares de “Los Pájaros” es su estudio de grabación. Antes de funcionar como espacio para la música, esa parte de la finca era una pequeña construcción de barro que posteriormente fue acondicionada para componer y registrar canciones.

La propiedad también quedó vinculada a la historia de Charly García, quien fue huésped de Palito Ortega durante una etapa en la que buscaba recuperarse de sus adicciones. El músico mantenía una amistad cercana con Palito y pasó un tiempo en la finca.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega disfrutan de su vida en el campo Julieta Prandi y Emanuel Ortega disfrutan de su vida en el campo

Cómo comenzó la historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó hace aproximadamente tres años, después de la separación de la conductora de Claudio Contardi, una ruptura que estuvo atravesada por denuncias de violencia y conflictos judiciales relacionados con la cuota alimentaria de sus hijos, Mateo y Rocco.

En ese contexto, Prandi recibió un mensaje de Emanuel Ortega a través de Instagram. El músico había visto una fotografía de unas vacaciones de la modelo en Cuba y decidió escribirle. Aunque no tenían amigos en común, ella respondió.

La casa de campo de los Ortega La casa de campo de los Ortega

A partir de allí comenzaron a conversar diariamente. La distancia hizo que el vínculo se desarrollara inicialmente a través de mensajes y llamadas telefónicas: Prandi estaba en Buenos Aires y Ortega vivía en Miami, mientras las restricciones de la pandemia dificultaban la posibilidad de encontrarse.

Incluso, durante aquellas primeras conversaciones evitaban las videollamadas porque querían que el primer encuentro cara a cara fuera también la primera vez que pudieran mirarse a los ojos.

Una finca rodeada de naturaleza y caballos

Además de sus espacios ligados a la historia familiar y artística, “Los Pájaros” tiene una marcada impronta campestre. La finca cuenta con caballos y sectores destinados a su entrenamiento, incluidos ejemplares preparados para la práctica del polo.

Las imágenes que Julieta Prandi compartió en sus redes sociales permitieron conocer algunos detalles del lugar: grandes jardines, árboles, plantas y amplios espacios verdes que rodean la construcción.

De esta manera, la propiedad ubicada en Luján es mucho más que una casa de campo. Entre su capilla, el estudio de grabación, los caballos y sus extensos jardines, conserva distintas historias que atraviesan a la familia Ortega y al ambiente artístico argentino.

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