Edadismo: impulsan una ley para prohibir la discriminación por edad en Argentina

Resumen para apurados
- La diputada Caren Tepp presentó un proyecto en el Congreso argentino para prohibir el edadismo, con el fin de frenar la discriminación laboral y social por razones de edad.
- La iniciativa propone usar currículums ciegos, reducir cargas patronales a mayores de 45 años, fijar un cupo laboral para mujeres y ampliar la Educación Sexual Integral.
- De aprobarse, el Ejecutivo creará un plan nacional para medir y revertir los sesgos etarios ante el progresivo envejecimiento poblacional en Argentina.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados busca incorporar el concepto de edadismo a la legislación argentina y establecer nuevas medidas para combatir la discriminación por razones de edad. La iniciativa también contempla beneficios laborales para mayores de 45 años y propone garantizar la educación sexual integral durante todas las etapas de la vida.
La propuesta fue presentada por la diputada nacional Caren Tepp y lleva las firmas de Jimena López, Celia Campitelli, Hilda Aguirre, Marianela Marclay y Adriana Cristina Serquis.
El proyecto define al edadismo como la discriminación basada en la edad que reproduce prejuicios y estereotipos y limita el ejercicio de derechos. Además, utiliza el término viejismo para referirse específicamente a las prácticas discriminatorias contra las personas mayores. Ambas conductas quedarían alcanzadas por la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
Qué propone el proyecto contra el edadismo
La iniciativa plantea incorporar la perspectiva etaria en las políticas públicas y promover la igualdad de oportunidades durante todas las etapas de la vida. También establece capacitaciones obligatorias sobre edadismo para quienes integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Otro de los objetivos es garantizar la autonomía de las personas mayores y promover el envejecimiento activo. El proyecto también contempla medidas para evitar que la edad se convierta en un impedimento injustificado para acceder a la educación, la capacitación o distintos programas públicos.
Empleo para mayores de 45 años: qué establece
Uno de los capítulos centrales está relacionado con el mercado laboral. El proyecto prohíbe la discriminación por edad en los procesos de selección, contratación, promoción y despido, tanto en el sector público como en el privado.
Además, propone implementar “currículums ciegos”, sin edad ni fotografía, para reducir los posibles sesgos en las búsquedas laborales.
La iniciativa crea también un Régimen Especial de Promoción del Empleo para personas mayores de 45 años y para personas trans mayores de 35 años. El esquema contempla reducciones en las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores pertenecientes a esos grupos.
El proyecto prevé beneficios adicionales cuando las incorporaciones correspondan a mujeres o personas trans.
Un programa especial para mujeres mayores de 45 años
La propuesta incluye un Programa de Reinserción Laboral para Mujeres Mayores de 45 años que hayan permanecido durante períodos prolongados fuera del mercado formal debido a tareas de cuidado no remuneradas.
También plantea reservar un cupo mínimo del 1% en el empleo público para este sector, siempre que las personas postulantes cumplan con las condiciones de idoneidad correspondientes.
Según los fundamentos del proyecto, las mujeres mayores pueden acumular desventajas vinculadas con sus trayectorias laborales y las tareas de cuidado realizadas durante su vida.
Educación Sexual Integral para todas las edades
Otro de los puntos de la iniciativa modifica la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). El objetivo es establecer que todas las personas, independientemente de su edad, tengan derecho a recibir educación sexual integral y continua.
El proyecto también propone impulsar programas de educación permanente para personas mayores, alfabetización digital y eliminar límites etarios que considere injustificados en becas, capacitaciones y distintas instancias de formación.
Qué plantea sobre los medios de comunicación
La iniciativa también contempla a los medios de comunicación. En ese ámbito, promueve contenidos que eviten reproducir estereotipos negativos sobre la vejez y el envejecimiento.
Además, busca fomentar representaciones respetuosas de las personas mayores y desalentar prácticas discriminatorias tanto en la programación como en la publicidad audiovisual.
Plan Nacional para eliminar el edadismo
En caso de ser aprobada, la ley establecería que el Poder Ejecutivo elabore un Plan Nacional para la Eliminación del Edadismo y el Viejismo.
El programa debería incluir metas, indicadores y mecanismos de evaluación para medir las políticas destinadas a combatir la discriminación por edad.
Los fundamentos de la iniciativa señalan que la Argentina atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional y advierten sobre las consecuencias que los prejuicios vinculados con la edad pueden tener en el acceso al empleo, la educación, la participación social y otros derechos.