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Coffee Tour en Yerba Buena: tres días para recorrer las cafeterías de la ciudad

El circuito se realizará desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre, con degustaciones, actividades especiales y premios

Yerba Buena te invita a vivir el tramo final del Coffee Tour: tres días para recorrer las cafeterías de la ciudad
Yerba Buena te invita a vivir el tramo final del Coffee Tour: tres días para recorrer las cafeterías de la ciudad
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 19 al 21 de septiembre, Yerba Buena celebrará el cierre del Coffee Tour, un circuito para que el público recorra cafeterías locales y promueva la gastronomía de la ciudad.
  • Nueve locales integran la ruta con traslados en el Munibus Coffee Tour. La propuesta incluye eventos especiales con DJ, tarot y degustaciones que completan dos fines de semana.
  • La iniciativa consolida a Yerba Buena como polo cafetero y gastronómico, impulsando el turismo de cercanía y dinamizando el comercio barrial con premiaciones del sector.
Resumen generado con IA

Yerba Buena se prepara para el tramo final del Coffee Tour, una propuesta que invita a recorrer las cafeterías de la ciudad durante tres jornadas. El circuito se realizará desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre, con degustaciones, actividades especiales y premios.

Los amantes del café tendrán una nueva oportunidad para participar del Coffee Tour de Yerba Buena. La experiencia, que se desarrolla durante dos fines de semana de septiembre, llega a su etapa final con recorridos por distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad.

Las actividades se realizarán del sábado 19 al lunes 21 de septiembre, de 14.30 a 18.30. La salida será desde el Cristo de Yerba Buena o desde Plaza Independencia, en el punto del Ente de Turismo. El recorrido tendrá una duración mínima de tres horas.

Cómo participar del Coffee Tour de Yerba Buena

Los participantes podrán recorrer las cafeterías que integran el circuito y probar sus diferentes propuestas. La consumición corre por cuenta de cada cliente y se establece un consumo mínimo en dos establecimientos diferentes.

El recorrido contará además con el Munibus Coffee Tour, que permitirá conectar los distintos locales participantes y facilitar el traslado entre las cafeterías.

La propuesta también contempla premios por categorías, que serán definidos por un jurado encargado de seleccionar a los ganadores.

Qué cafeterías participan del Coffee Tour

El circuito de esta edición incluye nueve establecimientos de Yerba Buena:

Kersen Café

Café Dei Fiori

Le Pain Quotidien

Bianco Gourmet

Williams

Raíces

La Salumería

Brume

Espacio Juntarnos

De esta manera, el Coffee Tour propone conocer diferentes espacios gastronómicos y, al mismo tiempo, recorrer distintos sectores de Yerba Buena.

Las actividades especiales del Coffee Tour

Además de los recorridos, el cronograma incluye actividades especiales en algunos de los locales participantes.

Raíces tendrá su propuesta Primavera en Raíces este jueves 18 de septiembre, con DJ en vivo y promociones especiales.

En Nexo Café se realizará Café y Tarot, también el jueves 18, una actividad que combinará café y lecturas de tarot. El sábado 19, el mismo establecimiento ofrecerá Nexo After Coffee, con DJ, barra de bebidas y una propuesta para extender la jornada.

Cuándo es el Coffee Tour en Yerba Buena

El tramo final del Coffee Tour se desarrollará el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de septiembre, de 14.30 a 18.30.

La iniciativa busca poner en valor a las cafeterías locales y ofrecer una alternativa para recorrer Yerba Buena a través de su propuesta gastronómica. Para quienes disfrutan del café, serán tres jornadas para conocer nuevos lugares, probar especialidades y elegir sus favoritos.

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