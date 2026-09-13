Yerba Buena: rescatan a tres personas que cayeron en auto a un canal

Cerca de las 9 de la mañana de este sábado, personal de la Dirección de Bomberos de la Policía acudió en auxilio tras un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Yerba Buena en la zona de Camino de Sirga.
Por motivos que se tratan de establecer un automóvil marca Renault 12 cayó al canal sur a la altura de calle Huemul con sus tres ocupantes. A la llegada de los bomberos de establecieron que las tres personas, dos mujeres y un hombre se encontraban en buen estado de salud.
Para agilizar su rescate los bomberos emplearon una escalera de dos tramos que sirvió para que las víctimas lograran salir del canal. Los efectivos subieron uno a uno a los ocupantes bajo las medidas de seguridad requeridas en estos casos.
Además de Bomberos de la Policía, en el lugar trabajaron efectivos de la Seccional Séptima y Bomberos Voluntarios de Yerba Buena. Así lo informó su director general el comisario mayor Gabriel López.