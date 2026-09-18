El hermano de Lady Di reveló una polémica frase que el rey Carlos III habría dicho tras su muerte
Charles Spencer incluyó en sus nuevas memorias un relato sobre una supuesta conversación con el entonces príncipe de Gales durante el funeral de Diana. El Palacio de Buckingham cuestionó públicamente esta versión.
Resumen para apurados
- En sus próximas memorias, Charles Spencer reveló una polémica frase de Carlos III durante el funeral de Lady Di en 1997 en Londres para reivindicar la memoria de su hermana.
- La tensión ocurrió cuando Spencer objetó que William y Harry marcharan en el cortejo fúnebre de Diana. Ante la revelación, el Palacio de Buckingham desmintió la versión oficial.
- La publicación global del libro este 22 y 23 de septiembre reaviva las disputas entre los Spencer y la Corona británica, cuestionando la imagen pública de la monarquía.
La historia de Lady Di y el rey Carlos III vuelve a ocupar el centro de la escena a pocos días de la publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana. En un adelanto del libro, el conde relata una supuesta conversación que habría mantenido con quien entonces era el príncipe de Gales durante el funeral de Diana, en 1997.
El fragmento fue difundido por el diario Daily Mail como parte de la promoción de “Swan Song: Diana, My Sister”, obra que llegará oficialmente a las librerías el 22 de septiembre en su edición en inglés.
Según el relato de Spencer, durante el cortejo fúnebre de Diana le manifestó a Carlos su preocupación por la participación de sus hijos, William y Harry, quienes tenían 15 y 12 años respectivamente.
Qué habría dicho Carlos III durante el funeral de Diana
De acuerdo con el adelanto de las memorias, Spencer consideraba que Diana no habría querido que sus hijos caminaran durante el cortejo fúnebre debido a su corta edad.
El hermano de Lady Di sostiene que el entonces príncipe de Gales reaccionó con enojo ante su planteo y decidió mantener el protocolo establecido por uno de los principales asesores de la Corona.
En ese contexto, Spencer asegura que Carlos realizó un comentario sobre el impacto que había provocado la muerte de Diana y sobre la atención que había recibido su figura en todo el mundo.
La frase atribuida al actual rey británico es presentada por Spencer como una muestra del supuesto desprecio que Carlos mantenía hacia su exesposa. El libro también aborda otros episodios relacionados con el matrimonio entre Diana y Carlos y las semanas posteriores a la muerte de la princesa.
La respuesta del Palacio de Buckingham
La publicación del adelanto generó una respuesta del Palacio de Buckingham, que decidió desmentir el relato atribuido al rey. A través de un comunicado, la institución aclaró que habitualmente no realiza comentarios sobre libros, pero cuestionó la versión de Spencer y puso el foco en la posibilidad de que sus recuerdos hayan sido afectados por el duelo.
La respuesta oficial sostiene que el dolor provocado por la pérdida de un hermano puede influir en la manera en que una persona recuerda determinados acontecimientos, incluso muchos años después.
De esta manera, el Palacio rechazó la versión incluida en las memorias y marcó distancia con la reconstrucción realizada por el hermano de Diana.
Cuándo murió la princesa Diana
Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, después de sufrir un accidente automovilístico en el túnel del Alma, en París.
Para entonces, Diana y Carlos ya estaban divorciados. La separación había comenzado oficialmente en 1992 y el divorcio se concretó un año antes de la muerte de la princesa. La pareja estuvo casada durante 15 años y tuvo dos hijos: William y Harry.
Cuándo se publica el libro sobre Diana
Las memorias de Charles Spencer, “Swan Song: Diana, My Sister”, serán publicadas oficialmente el 22 de septiembre en inglés.
El objetivo declarado de la obra es reivindicar la memoria de Diana y cuestionar lo que Spencer considera versiones falsas sobre su hermana. Además del relato sobre el funeral, el libro incluye recuerdos y acusaciones vinculados con el matrimonio de Diana y Carlos y con el período posterior a su muerte.
La edición en español estará a cargo de Plaza & Janés y llegará a librerías de España e Hispanoamérica el 23 de septiembre, un día después de la publicación de la versión inglesa.