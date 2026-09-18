Cartas de lectores: juventud y ajuste

En los sectores más pobres, el más grave problema que puede enfrentar hoy un joven en nuestro país es la exclusión. Esto significa las escasas oportunidades de ser oído, de acceder a una buena nutrición, a la salud, a la educación, al trabajo, al deporte, a la recreación y la cultura. La apatía y desesperanza los coloca en una situación de aislamiento generacional, con pocas posibilidades de participación en la construcción de su propio futuro, esto se debe y puede revertir si logramos generar mejores condiciones políticas y socioeconómicas para que asuman responsabilidades en su cuidado y protección. La juventud argentina se ve avasallada por un caos de valores individualistas generados por la rápida sucesión de situaciones sociales adversas y difíciles de comprender. La versión deformada del mundo se les presenta como una feria de consumo al que no pueden acceder cayendo muchas veces en una verdadera anomia social y generacional. Las urgencias provocadas por el modelo ajustador, hacen que el Estado, la sociedad y sus organizaciones, no se planteen de manera consciente la necesidad de atender a algunos sectores de la población, entre ellos a los jóvenes, especialmente los más excluidos y de mayor riesgo como se merecen. Es necesario, entonces, rediseñar y generar espacios para que los jóvenes ejerzan su capacidad de autodeterminación y que a través de sus propias acciones e iniciativas, tanto individuales como colectivas, pueden influir en su entorno, abrirse oportunidades y actuar de manera protagónica en la realización de sus proyectos de vida y en la construcción de un futuro mejor. Las futuras políticas públicas de un peronismo reconstruido deben contener la concepción del joven como un actor social, agente de su propio desarrollo y del desarrollo de la sociedad en la que vive. Un joven protagonista, con obligaciones, que valore su vida y que en función de esos sentimientos intervenga de manera activa, eficiente y eficaz en los procesos decisorios relativos a los asuntos públicos de su barrio, su ciudad y su país.