La crisis del trabajo y el desafío de la formalidad

El mercado laboral argentino volvió a exhibir una señal que no debería pasar inadvertida. La desocupación alcanzó, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y afecta a alrededor de 1,8 millones de personas. Pero detrás de esa cifra existe un problema más profundo: aun para quienes consiguen trabajo, cada vez resulta más difícil acceder a un empleo formal y sostenerlo en el tiempo.