Ilusión con argumentos: las ocho claves que invitan a Atlético Tucumán a soñar con la Copa Argentina

6. Jóvenes sin complejos

La columna vertebral del equipo no tiembla ante la responsabilidad, y gran parte de ese mérito responde a los pibes que promovió o potenció el entrenador. Luciano Vallejo juega como si fuera un veterano y es una fija en el fondo, Leonel Vega es el termómetro indiscutido de la contención, y lo que mostró Lautaro Godoy en el segundo tiempo ante los mendocinos es una continuidad de lo que ya venía haciendo. A ellos se suman otros como Ramiro Paunero, que respondió bien cada vez que le tocó jugar, y Rodrigo Granillo, quien en apenas su cuarto partido en Primera tuvo el coraje de pedir el segundo tiro de la tanda para definir con frialdad.