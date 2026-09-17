Carmen Barbieri habló de Jorge Porcel y las acusaciones de Georgina Barbarossa: “Viví con un monstruo y no lo sabía”
La actriz y conductora, que tuvo un romance con el humorista cuando tenía 19 años, aseguró que nunca presenció situaciones de acoso o malos tratos, aunque remarcó que respeta los testimonios de las mujeres que denunciaron experiencias negativas.
Resumen para apurados
- En América TV, Carmen Barbieri afirmó que vivió con 'un monstruo' tras respaldar las recientes acusaciones de acoso que Georgina Barbarossa hizo contra el fallecido Jorge Porcel.
- La polémica resurgió por la serie sobre Moria Casán. Barbieri, expareja del actor, aclaró que no presenció maltratos, pero cree en los testimonios de las mujeres afectadas.
- El caso reabre el debate sobre la violencia de género y los abusos normalizados en el espectáculo argentino del siglo XX, impulsado por nuevas revisiones biográficas en ficción.
Tras las explosivas declaraciones de Georgina Barbarossa sobre las actitudes que tenía Jorge Porcel se encendió la polémica. Carmen Barbieri habló de los años que compartió con el humorista y fue contundente al asegurar que vivió "con un monstruo y no lo sabía".
El tema cobró repercusión a partir de una escena de la serie sobre Moria Casán, donde Porcel, interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, se propasa con una joven Susana Giménez. A esto se sumaron las fuertes declaraciones de Barbarossa sobre el humorista: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.
Barbieri contó que los testimonios de diferentes mujeres la llevaron a observar de otra manera los años que compartió con Porcel. “Si las mujeres cuentan esto, debe ser cierto y yo no lo vi, yo soy una idiota”, expresó en diálogo con SQP (América).
La conductora explicó que su experiencia laboral y personal con Porcel no coincidió con los relatos de mujeres que denunciaron comportamientos abusivos. Según relató, permanecía cerca del ambiente de trabajo del artista, aunque no tenía un rol protagónico en sus espectáculos
“Yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel. Yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketches gritando cuando trabajaban con Porcel”, sostuvo.
La actriz recordó que en aquellos años se desempeñaba como bailarina y que no ocupaba un lugar central dentro de las producciones. “Yo estaba ahí, yo era bailarina del montón”, dijo al referirse a esa etapa de su vida.
Carmen Barbieri defendió a las mujeres que denunciaron a Jorge Porcel
A pesar de no haber presenciado los episodios relatados por otras mujeres, Barbieri remarcó que su testimonio no pretende poner en duda esas denuncias. “Yo no soy feminista, soy ‘mujerista’. Yo defiendo a las mujeres”, afirmó.
También señaló que considera posible que esas situaciones hayan ocurrido, aun cuando ella no las haya visto. En ese sentido, se refirió especialmente a su vínculo con Barbarossa y dejó en claro la cercanía que mantiene con ella: “Yo más que amiga, soy hermana. Somos familia”.
Por ese motivo, explicó que el relato de Barbarossa la afectó de manera personal. “Qué mal la habrá pasado Georgie. Yo vivía con un monstruo, Dios mío, y no lo sabía”, manifestó. “No es que no me enteré. Nunca nadie me vino a contar nada”, agregó.
Barbieri insistió en que durante los años en los que estuvo vinculada a Porcel nunca observó escenas como las que describieron otras mujeres.
“Yo no lo vi, no lo viví, no lo escuché. Nunca escuché y no vi a ninguna mujer que saliera llorando de sus sketches”, sostuvo.
El recuerdo de Carmen Barbieri sobre su romance con Jorge Porcel
Durante la entrevista, Barbieri también habló sobre el tiempo transcurrido desde el comienzo de su relación con Porcel. Recordó que tenía 19 años cuando empezó a salir con el humorista y señaló que actualmente tiene 71.
“Quiere decir que fui una idiota todos estos años por todo lo que viví”, se lamentó.
Finalmente, volvió a remarcar que sus recuerdos personales no invalidan los relatos de quienes denunciaron experiencias negativas junto al humorista. “No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten. Las respeto porque capaz que les pasó. Yo no lo vi, no lo viví”, concluyó.