Carmen Barbieri habló de Jorge Porcel y las acusaciones de Georgina Barbarossa: “Viví con un monstruo y no lo sabía”

El tema cobró repercusión a partir de una escena de la serie sobre Moria Casán, donde Porcel, interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, se propasa con una joven Susana Giménez. A esto se sumaron las fuertes declaraciones de Barbarossa sobre el humorista: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.