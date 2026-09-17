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Qué comer, cómo hidratarse y qué controles hacerse antes de los 21K de LA GACETA: los consejos de un especialista

Juan Manuel Serna, especialista en deportología del Sanatorio del Sur, advirtió sobre las señales que pueden aparecer durante el esfuerzo y explicó cómo prevenir complicaciones.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • De cara a los 21K de LA GACETA en Tucumán, el deportólogo Juan Manuel Serna brindó pautas médicas, nutricionales y de hidratación para evitar complicaciones de salud.
  • El especialista recomendó chequeos cardíacos previos, carga de carbohidratos, hidratación constante y no estrenar calzado ni probar alimentos nuevos el día de la prueba.
  • Atender las señales de alarma corporal previene riesgos severos durante la exigencia física y asegura una adecuada recuperación muscular tras cruzar la meta.
Resumen generado con IA

Falta cada vez menos para la cuarta edición de los 21K de LA GACETA. Mientras los corredores ultiman su preparación para afrontar los 21K, 10K o 5K, también es importante revisar las condiciones en las que llegará el cuerpo a la competencia. Para Juan Manuel Serna, médico especialista en deportología y nutrición deportiva del Sanatorio del Sur, la preparación debe ser progresiva. “Necesitamos un cuerpo que tiene que ser entrenado en mente, cuerpo y alma durante varios meses”, explicó en diálogo con LG Play.

Antes de competir, además, hay controles que no deberían dejarse de lado. “Dentro de lo básico, lo mínimo, tenemos que hablar de un control clínico, un examen cardiovascular, análisis de sangre, electrocardiograma y ergometría”, detalló. Y aclaró: “Otros estudios complementarios” pueden ser necesarios según cada persona.

La cabeza también cumple un papel importante. Según Serna, la presión por conseguir un tiempo puede llevar al corredor a exigirse de más. “Hay que escuchar al cuerpo”, remarcó. Por eso, ante “un dolor que no es común”, falta de aire o dolor en el pecho, recomendó “cortar la carrera o llamar al médico correspondiente”.

La hidratación y la alimentación también deben estar planificadas. “No solamente se pierde agua, sino que se pierden electrolitos”, explicó Serna. Por eso, durante la prueba aconseja reponer ambos y hacerlo de manera progresiva: “Lo ideal durante la carrera es ir de a sorbos, evitar que aparezca la sed”.

La regla de oro para el día de la carrera

Para quienes afronten una competencia, el especialista tiene una recomendación concreta. “Regla de oro número uno: no se inventa nada”. Eso significa no estrenar zapatillas ni indumentaria, no cambiar la dieta y tampoco probar suplementos nuevos. 

En las horas previas, además, aconsejó una adecuada carga de hidratos de carbono. “Hay que hacer una carga de hidratos de carbono, sobre todo a las 48 horas antes y más que nada a las tres horas antes”. Después de cruzar la meta, la reposición también será clave. “Es muy importante recibir la carga de hidratos de carbono como de proteínas e hidratación también para poder regenerar en el cuerpo todo aquello que se perdió por semejante exigencia”, concluyó.

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