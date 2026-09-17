Qué comer, cómo hidratarse y qué controles hacerse antes de los 21K de LA GACETA: los consejos de un especialista

En las horas previas, además, aconsejó una adecuada carga de hidratos de carbono. “Hay que hacer una carga de hidratos de carbono, sobre todo a las 48 horas antes y más que nada a las tres horas antes”. Después de cruzar la meta, la reposición también será clave. “Es muy importante recibir la carga de hidratos de carbono como de proteínas e hidratación también para poder regenerar en el cuerpo todo aquello que se perdió por semejante exigencia”, concluyó.