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Encuesta: ¿Cuál fue el principal cambio que logró Julio César Falcioni en Atlético Tucumán?

El “Decano” atraviesa un momento diferente desde la llegada del entrenador y los hinchas podrán elegir qué aspecto consideran más importante en esta transformación.

BUEN PRESENTE. Falcioni le cambió la cara al Decano desde su llegada al club.
BUEN PRESENTE. Falcioni le cambió la cara al "Decano" desde su llegada al club.
Hace 1 Hs

Atlético atraviesa un presente muy diferente al de hace algunos meses. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, después de eliminar a Independiente Rivadavia, confirmó el crecimiento que el equipo venía mostrando desde la llegada de Julio César Falcioni.

El entrenador logró darle una identidad más clara al “Decano”, encontró una base titular y también les abrió espacio a varios futbolistas jóvenes. Además, Atlético empezó a competir de otra manera ante rivales de peso, como Racing y River, y recuperó confianza en un momento clave de la temporada.

Los resultados todavía conviven con algunas cuentas pendientes en el torneo local, especialmente por la situación en los promedios. Pero el presente del equipo invita a otra discusión: cuánto cambió Atlético desde la llegada de Falcioni y cuánto valoran los hinchas el trabajo realizado hasta ahora.

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