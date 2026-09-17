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“La novia con frío”, el nuevo concepto del streaming que logró identificar a un personaje odiado

En las redes sociales, las novias con frío y los novios con las manos en los bolsillos empezaron a autopercibirse y se replantearon los roles y mandatos sociales.

“La novia con frío”, el nuevo concepto del streaming que logró identificar a un personaje odiado
Captura de Gelatina
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Charo López y Noelia Custodio popularizaron recientemente en Gelatina el término "la novia con frío" para describir a parejas que desentonan e incomodan en salidas sociales.
  • La idea surgió al debatir sobre Yoko Ono y derivó en contrapartes masculinas, mostrando a quienes se aíslan o quejan en eventos ajenos en vez de integrarse con el grupo.
  • El fenómeno abrió un debate viral en redes sobre los mandatos de pareja y la convivencia social, llevando a miles de usuarios a replantearse sus actitudes cotidianas.
Resumen generado con IA

El nicho del streaming sigue creando sus propios productos que se vuelven parte de la sociedad e impregnan el lenguaje en el día a día. Así como hace años aparecieron las polaridades galán/neogalán o cara de rata/cara de rana, ahora da vueltas el concepto de la "novia con frío". Las conductoras del streaming “¿Qué olor?” de Gelatina, Charo López y Noelia Custodio, explicaron de qué se trata y desataron un debate en redes sociales.

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La novia con frío es la novia que molesta, pero no en casa. La novia con frío no sabe de socialización cuando está en los círculos de su pareja. La novia con frío es detestable, la que cae mal y a la que siempre le pasa algo. A partir de las descripciones que se dieron en el streaming, surgieron grandes debates que llevaron a muchas parejas, mujeres y grupos de amigos a replantearse los roles que ocupa cada uno.

Qué es la novia con frío

Las creadoras del concepto fueron las streamers de Gelatina, Noelia Custodio y Charo López. El término surgió a partir de una conversación sobre Yoko Ono, la artista también conocida por haber sido esposa de John Lennon. “Me parece que Yoko Ono es la novia que no habla, la novia con frío”, señaló López. “Le duelen los ovarios porque hoy le vino, justo”, dijo entre risas para ejemplificar la situación.

“John Lennon decía: ‘¡Ay! Pasa que le duelen los ovarios’. John Lennon es el chabón que la llevaba a todos lados. ¿Qué le costaba decir ‘¿Por qué no te quedás en Burger King?’”, soltó con desesperación Custodio. Así, se describió a la novia con frío como la que se aparta de todos y se queja permanentemente, para disgusto de los amigos de su novio.

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En contrapartida, surgió también el concepto del novio con las manos en los bolsillos o el novio que mira al cielo. “No vayas, porque para estar así, la verdad es que incomoda tu presencia”, indicó López entre risas. Para la comediante, la personalidad de la novia con frío solo se ve en una situación social y no en la soledad de la pareja.

El debate por la novia con frío

A partir del concepto, muchas mujeres se cuestionaron si en algún momento cumplieron el rol de la novia con frío. “Esto me cambió la vida. Nunca más volví a salir desabrigada, yo no quiero ser la novia con frío”, escribió una usuaria en X, donde se desarrolló gran parte de la conversación.

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Otra usuaria reconoció a su novio como el novio con frío. “Me pasa en reuniones familiares. Dios, es un cumple, ¿tenés que estar aislado, con cara de c*** y sin hablar? Son mi familia, ponele onda”, reclamó. Algunos internautas eligieron explicar la diferencia y separar la temperatura del concepto. “Asado o fútbol con amigos. Todos hombres. Ella va siempre, obvio que se aburre, entonces termina el partido e inmediatamente se tienen que ir porque ‘ella tiene frío’”, fue uno de los ejemplos.

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