“La novia con frío”, el nuevo concepto del streaming que logró identificar a un personaje odiado

La novia con frío es la novia que molesta, pero no en casa. La novia con frío no sabe de socialización cuando está en los círculos de su pareja. La novia con frío es detestable, la que cae mal y a la que siempre le pasa algo. A partir de las descripciones que se dieron en el streaming, surgieron grandes debates que llevaron a muchas parejas, mujeres y grupos de amigos a replantearse los roles que ocupa cada uno.