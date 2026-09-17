Más allá de LinkedIn: cuatro plataformas alternativas para conseguir trabajo en el sector privado

Resumen para apurados
- Cuatro plataformas alternativas surgen en Argentina para que quienes buscan empleo privado esquiven la saturación de portales tradicionales y accedan a nichos específicos.
- Ante el agotamiento en LinkedIn y ZonaJobs, Coderhouse, Arlog, Clickie y la CIAI canalizan vacantes en tecnología, logística, oficios e indumentaria con menor competencia.
- La especialización por rubros optimiza la intermediación laboral, mejorando las chances de contratación y descentralizando la oferta frente a las redes masivas.
Para quienes llevan tiempo buscando empleo en el sector privado sin obtener resultados, resulta inevitable sentir un profundo agotamiento tras agotar múltiples alternativas tradicionales. Plataformas como LinkedIn, Bumeran y ZonaJobs, sumadas al uso de inteligencia artificial para optimizar currículums y adaptar cartas de presentación, a menudo demandan un esfuerzo continuo que no siempre se traduce en entrevistas.
Sin embargo, ante la necesidad de continuar la búsqueda, existen caminos complementarios que permiten renovar el impulso profesional. Diversos portales web secundarios y aplicaciones especializadas albergan vacantes menos difundidas donde la competencia es menor, lo que brinda una oportunidad concreta para enviar el perfil y mantenerse en carrera.
Opciones especializadas para encontrar empleo
Coderhouse
El reconocido centro de capacitación en habilidades digitales incorporó una herramienta de búsqueda laboral que centraliza vacantes tecnológicas de múltiples portales en un solo lugar. La plataforma permite cargar el currículum y aplicar a búsquedas de datos, programación o marketing digital en Argentina y la región, sin exigir como requisito haber sido estudiante de la institución.
Arlog Jobs
La Asociación Argentina de Logística Empresaria relanzó su plataforma especializada para responder a la demanda de personal técnico en cadena de suministro, depósitos, transporte y comercio exterior. Los profesionales interesados deben completar su perfil al 100% en el sitio para acceder de forma directa a las búsquedas de las empresas asociadas al sector.
Clickie
La aplicación móvil conecta a especialistas en arreglos del hogar como plomeros, electricistas y gasistas con clientes que requieren presupuestos rápidos asistidos por inteligencia artificial. Para incorporarse a la red y comenzar a recibir solicitudes en distintas ciudades del país, los trabajadores independientes necesitan registrarse en la plataforma y presentar su documentación, antecedentes penales y certificaciones vigentes.
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)
La entidad textil administra una bolsa de trabajo focalizada en el rubro de la indumentaria donde firmas reconocidas publican ofertas para operarios, personal de depósito y empleados de comercio. Esta alternativa permite a los postulantes acceder a búsquedas específicas de la industria de la moda que también se difunden a través de las redes profesionales de la institución.