Cómo buscan trabajo los argentinos: LinkedIn, redes sociales y contactos

Resumen para apurados
- Un informe de Randstad reveló que los argentinos buscan empleo combinando LinkedIn, redes sociales y contactos personales para maximizar sus oportunidades laborales en el país.
- El 55% usa LinkedIn y el 53% redes, pero el 26% obtuvo trabajo por contactos, demostrando que los vínculos personales mantienen su peso frente a las herramientas digitales.
- La tendencia apunta a una búsqueda multicanal donde la tecnología amplía el alcance, pero el contacto cara a cara seguirá siendo determinante para definir las contrataciones.
Buscar trabajo ya no implica recurrir a un único canal. Los argentinos que se encuentran en búsqueda activa utilizan distintas herramientas para encontrar nuevas oportunidades laborales y combinan plataformas digitales con redes de contactos y vías tradicionales.
Así lo señala el Randstad Employer Brand Research 2026, que muestra que LinkedIn, las redes sociales y los portales de empleo son los tres canales más utilizados por quienes buscan trabajo en el país.
La red profesional LinkedIn es utilizada por el 55% de los candidatos, mientras que las redes sociales alcanzan el 53% y los portales de empleo o motores de búsqueda, el 52%.
Los datos muestran que no existe una vía claramente dominante. Por el contrario, quienes buscan empleo recurren a diferentes canales de manera simultánea.
Qué canales usan los argentinos para buscar trabajo
Después de LinkedIn, las redes sociales y los portales de empleo, aparecen otras alternativas:
Bolsas de trabajo de empresas: 34%.
Agencias de trabajo: 29%.
Contactos y referidos: 29%.
Servicios públicos de empleo: 21%.
Google para empleos: 19%.
Aplicaciones de inteligencia artificial: 11%.
Ferias de empleo: 9%.
La variedad de opciones refleja un mercado laboral en el que las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de acceder a ofertas, pero no desplazaron completamente a las relaciones personales.
Los contactos siguen siendo clave para conseguir empleo
Uno de los principales datos del estudio aparece al analizar a las personas que efectivamente consiguieron un nuevo empleo durante los seis meses anteriores a la encuesta.
En ese grupo, los contactos y referidos muestran una efectividad comparable a la de los canales digitales más utilizados, pese a ser una herramienta menos elegida por los candidatos.
Mientras el 29% utiliza contactos o referidos para buscar trabajo, el 26% de quienes consiguieron empleo lo hizo a través de este canal. En comparación, LinkedIn registra una efectividad del 29%, las redes sociales del 23% y los portales de empleo del 21%.
Para Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, estos resultados muestran que combinar distintas estrategias puede aumentar las posibilidades de encontrar empleo.
“Diversificar los canales de búsqueda de empleo puede marcar la diferencia”, señaló Avila, quien destacó que las plataformas digitales ampliaron el acceso a nuevas oportunidades, aunque las conexiones personales y las redes de contacto mantienen un papel relevante.
Cómo cambia la búsqueda de trabajo según la edad y el género
El estudio también detectó diferencias en la manera en que hombres y mujeres buscan empleo.
Las redes sociales tienen mayor peso entre las mujeres: el 57% las utiliza como punto de partida para la búsqueda laboral, frente al 49% de los hombres.
Además, las redes sociales aparecen como el canal más exitoso para conseguir trabajo tanto entre mujeres como entre hombres. En el primer grupo, la efectividad alcanza el 31%, mientras que entre los hombres llega al 27%.
La edad también influye en las estrategias de búsqueda. Las redes sociales tienen un peso particularmente importante entre los trabajadores más jóvenes. Según el informe, el 36% de los integrantes de la Generación Z que consiguió trabajo lo hizo a través de este canal, frente al 26% de los Millennials.
En las generaciones de mayor edad, en cambio, adquieren mayor importancia las conexiones personales y las recomendaciones.
El contacto cara a cara gana importancia al avanzar en la búsqueda
Aunque buena parte de la búsqueda laboral comienza en internet, el contacto personal adquiere mayor relevancia a medida que el candidato avanza en el proceso de selección.
De acuerdo con el Randstad Employer Brand Research 2026, la mayoría de los trabajadores argentinos considera importante reunirse personalmente con alguien durante la búsqueda de empleo.
Esta valoración aumenta especialmente cuando el candidato pasa de explorar posibilidades a presentar una solicitud concreta. En esa instancia, el 82% considera fundamental el contacto cara a cara.
Para Avila, esto demuestra que la tecnología permite ampliar el acceso a las oportunidades, pero que la interacción humana conserva un papel central cuando llega el momento de tomar decisiones.
“Las plataformas digitales y las redes sociales son herramientas fundamentales para diversificar y ampliar el acceso a las ofertas, pero el contacto humano sigue siendo el factor insustituible en las instancias avanzadas que definen la elección final”, sostuvo.
Una estrategia multicanal para buscar trabajo
El informe de Randstad plantea, en definitiva, que buscar trabajo exclusivamente a través de una plataforma puede limitar las posibilidades.
LinkedIn, las redes sociales y los portales de empleo son herramientas centrales para detectar oportunidades, pero los contactos, las recomendaciones, las agencias y las bolsas de trabajo de las empresas también pueden abrir puertas.
El Randstad Employer Brand Research 2026 se realizó a partir de la opinión de más de 171.000 personas en 34 países y analizó el atractivo laboral de más de 6.400 empresas a nivel global.
En Argentina participaron 4.071 encuestados, que evaluaron qué factores consideran importantes al momento de elegir una empresa para trabajar y cuáles son las compañías que despiertan mayor interés como empleadores.
Los resultados refuerzan una tendencia: la búsqueda laboral de los argentinos es cada vez más multicanal, con una combinación de plataformas digitales y vínculos personales que puede resultar determinante para acceder a una nueva oportunidad.