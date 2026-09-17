Argentina y EE.UU. avanzan en la implementación del acuerdo de comercio e inversión

Resumen para apurados
- Funcionarios de Argentina y EE.UU. se reunieron en Buenos Aires para coordinar la implementación del acuerdo ARTI y profundizar el comercio y las inversiones bilaterales.
- El diálogo incluyó a Luis Caputo, el embajador Peter Lamelas y el Atlantic Council, marco en el cual Washington reiteró su interés en eximir de visas a los argentinos.
- El tratado brindará acceso preferencial a la economía estadounidense y certidumbre jurídica, afianzando la alianza estratégica y facilitando futuros viajes de negocios.
Argentina y Estados Unidos avanzaron en la implementación del "Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI)", según informó el canciller Pablo Quirno, luego de una reunión entre funcionarios de ambos países y representantes del Atlantic Council para definir los próximos pasos del entendimiento.
El encuentro contó con la participación de Quirno, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de su cuenta en X, el canciller destacó el vínculo bilateral y calificó a ambos países como “socios estratégicos”.
“La Argentina y los Estados Unidos tenemos una alianza estratégica basada en la confianza mutua y en el diálogo en todos los niveles. Somos socios estratégicos”, afirmó Quirno.
Según explicó el funcionario, la reunión tuvo como objetivo coordinar el trabajo conjunto para avanzar hacia la plena implementación del ARTI, que establece un marco para profundizar el intercambio comercial y las inversiones entre Argentina y Estados Unidos.
Quirno sostuvo que el acuerdo apunta a brindar “certidumbre regulatoria y acceso preferencial a la mayor economía mundial”, en referencia al mercado estadounidense.
Lamelas volvió a plantear la eliminación de la visa
En paralelo, el embajador estadounidense volvió a expresar el interés de Washington en que Argentina pueda ser incorporada al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), que permite a ciudadanos de países participantes viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa.
En un mensaje publicado este miércoles en X, Lamelas afirmó que trabaja para que Argentina pueda avanzar en ese proceso y sostuvo que los argentinos que cumplan con los requisitos deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa.
“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, señaló el diplomático.
Lamelas indicó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024, mientras que estimó en alrededor de 290.000 la cantidad de argentinos que residen de manera permanente en ese país. Entre los principales destinos elegidos por los viajeros argentinos mencionó Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.
El embajador también remarcó que la obtención de una visa está sujeta a los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses. “Una visa es un privilegio”, sostuvo Lamelas, y agregó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de EEUU”.